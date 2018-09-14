Подведены итоги международного саммита Volga Angels в Самаре

Подведены итоги международного саммита Volga Angels, прошедшего в Самаре 7-9 сентября.

В рамках деловой программы Volga Angels состоялись пленарные дискуссионные панели и круглые столы, где ведущие игроки венчурного рынка обсудили главные вопросы и тренды отрасли, а дебютанты узнали о практических навыках инвестирования на ранних стадиях и открыли для себя возможности в перспективе соинвестировать с профессионалами.

В ходе саммита было подписано соглашение между World Business Angels Investment Forum (WBAF) и Фондом содействия развитию венчурных инвестиций Самарской области. WBAF — международная организация, специализирующаяся на поддержке бизнес-ангельских инвестиций на ранних стадиях.

По мнению президента Национальной ассоциации бизнес-ангелов Виталия Полехина, заключение соглашения даст возможность российским проектам из регионов активнее развиваться на федеральном и на глобальном уровне: "Подписанный документ позволит наладить сотрудничество и принести больше инвестиций в российские и самарские стартапы. Иностранный инвестор — это не просто деньги. Имея такого инвестора в своем проекте, стартап получает возможность выхода на зарубежный рынок и поддержку в продвижении своего продукта. Международные инвесторы далеки от политики, это люди, которые думают о возможностях. В Самарской области есть большое количество недооцененных проектов, которые имеют огромный потенциал".

Еще одно соглашение было подписано в рамках саммита между Национальной ассоциацией бизнес-ангелов (НАБА) и Самарским университетом путей сообщения. Соглашение с крупнейшим в России сообществом бизнес-ангелов позволит презентовать университетские проекты членам НАБА и получать обратную связь по вопросам коммерциализации разработок и привлечения инвестиций.

На саммите были объявлены победители премии Seed Angels Early Stage Investment Awards. Бизнес-ангелом года признан основатель SmartHub Богдан Яровой. Премию "Фонд ранней стадии года" получил Starta Ventures. За вклад в развитие рынка инвестиций ранней стадии награжден основатель AltaIR Capital и клуба инвесторов AltaClub Игорь Рябенький. Премия учреждена Национальной ассоциацией бизнес-ангелов в 2009 году и вручается ежегодно.

Основатель YellowRockets Сергей Богданов напомнил, что Volga Angels — единственное мероприятие в России, которое включено в календарь Европейской ассоциации бизнес-ангелов: "Чтобы помочь стартапам из России выйти на глобальные рынки, мы должны находиться внутри общего венчурного сообщества, должны иметь партнеров и контакты в разных странах Европы, Азии и Америки. Важно, что здесь более опытные инвесторы обучают тех, кто только собирается стать бизнес-ангелом и надеемся, что в России появится больше инвесторов, которые будут инвестировать на ранних стадиях".

Врио первого заместителя председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов отметил масштабность мероприятия и большое количество стартапов, которые формируют здесь деловые контакты: "Это мощный стимул для наших ученых, для молодых людей, у которых есть хорошие идеи, но они не всегда могут их реализовать, потому что им не хватает опыта и ресурсов. Соединение их идей и интересов крупнейших венчурных предпринимателей создает очень мощный синергетический эффект. Он двигает вперед экономику региона, стимулирует активность наших молодых предпринимателей. Все это приносит для Самарской области дополнительные налоги, новые рабочие места и позволяет нам оставаться лидерами в этой сфере".

Как сообщает сайт областного минэкономразвития, это крупнейшая в России встреча бизнес-ангелов, посевных фондов, акселераторов, корпораций, институтов развития и представителей власти. Международный саммит объединил более 200 участников: частных инвесторов (из 22 стран мира), представителей венчурных фондов, крупных корпораций, институтов развития и органов власти из России, Европы и США.

Саммит прошел при поддержке правительства Самарской области. Программный партнер — Национальная ассоциация бизнес-ангелов. Оператор — YellowRockets. Организатор саммита — Фонд содействия развитию венчурных инвестиций Самарской области.

Напомним, ранее в своем послании глава региона Дмитрий Азаров, отмечал важность оказания поддержки стартапов в регионе, и необходимость выведения этой работы на иной уровень.