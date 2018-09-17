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ЖКХ и благоустройство Общество

Самарский филиал "Т Плюс" возглавит Александр Гришатов

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В понедельник, 17 сентября, во время заседания комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Губернской думы директор самарского филиала компании "Т Плюс" Дмитрий Трушков сообщил, что покинет пост, пишет ТРК "Терра".

Он добавил, что его кресло займет главный инженер организации Александр Гришатов.

О Гришатове известно, что он родился в 1976 г. в Нижегородской области. Окончил Ивановский государственный энергетический университет им. Ленина по специальности Тепловые электрические станции. Работает в энергетике с 1999 года.

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