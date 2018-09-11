Дмитрий Трушков: "Объем инвестиций вырос в несколько раз"

Потребление тепла в регионе сокращается. Работа в условиях "падающего" рынка требует нестандартных решений. Что происходит с системами теплоснабжения крупнейших городов Самарской области? Какие изменения произошли за последние два года в тепловых сетях и на электростанциях? Как изменится конфигурация Самарской ГРЭС и Безымянской ТЭЦ? Об этом рассказал директор Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Дмитрий Трушков.

В центре внимания

- Повреждения на тепловых сетях, которые приводят к перебоям с горячим водоснабжением, достоянием истории пока не стали. В чем причина? Где главный источник аварийности?

- За последние три года по просьбе администраций городов, и особенно в Самаре, мы приняли в эксплуатацию более 400 км тепловых сетей, которыми уже 10-20 лет никто не занимался. Мы видим, что 80% дефектов и раскопок в городе приходится на эти коммуникации. Вместе с тем в текущем году нам впервые удалось полностью ликвидировать "хвост" предыдущих лет по восстановлению благоустройства и войти в режим работы только с текущими повреждениями. Это большой объем - более чем 2000 мест раскопок.

- По идее, для улучшения статистики повреждаемости есть один путь: замена изношенных теплосетей. Вопрос в другом: какими ресурсами располагает Самарский филиал "Т Плюс" для наращивания темпов их перекладки?

- С 2017 года мы довели объемы замены тепловых сетей до 50 км в год. В предыдущие годы эта цифра была вдвое меньше - на уровне 20-25 км в год.

- Даже при таких высоких темпах 400 км "бесхоза" - это много. Можете ли вы решить вопрос с их аварийностью путем перекладки?

- Такой возможности у нас нет - эти сети передаются нам на правах аренды. Инвестировать в реконструкцию арендованных сетей мы не можем, остается только ремонт поврежденных участков.

- Качество теплоснабжения зависит не только от наличия в трубе теплоносителя. Что делается для того, чтобы температура и давление горячей воды у потребителя были не ниже нормативных?

- В 2016 и 2017 годах мы улучшили гидравлику в 71, 72 и 72А кварталах Новокуйбышевска. Был снят многолетний вопрос с качеством теплоснабжения для 174 домов. Также в прошлом году улучшили качество теплоснабжения для жителей 61 квартала Тольятти.

В этом году в Тольятти мы проводим работы по перекладке магистрального участка от Тольяттинской ТЭЦ для улучшения гидравлического режима в 26, 27, 27А, 71, 72, 73 и 75 кварталах Центрального района.

В Самаре для повышения надежности теплоснабжения и эффективности регулировки гидравлических режимов работы тепловых сетей в межотопительный период была модернизирована система тепловыводов на Центральной отопительной котельной (ЦОК). Благодаря этому появилась возможность использовать насосное оборудование ЦОК в летний период, что стабилизировало температуру горячей воды в зоне Привокзальной отопительной котельной (ПОК).

На ТЭЦ также проводится работа по улучшению режимов, и третий год подряд удельный расход топлива на отпуск электрической энергии снижается на 3%. А это основной технико-экономический показатель эффективности работы ТЭЦ.

Инвестиции на падающем рынке

- В декабре 2016 года ПАО "Т Плюс" пообещало увеличить объем инвестиций в регионе. Расширение инвестпрограммы, в том числе и перекладок теплосетей - следствие этих договоренностей?

- Действительно, в 2016 году за полгода была разработана и согласована городами и министерством энергетики и ЖКХ Самарской области трехлетняя инвестиционная программа на 2017-2019 годы. Ее объем предусматривал многократное увеличение инвестиций в повышение надежности теплоснабжения потребителей региона по сравнению с фактом предыдущих лет. Если в 2016 году объем инвестиций составлял около 600 млн рублей, то уже в 2017 году эта цифра превысила 2 млрд рублей, а на 2018 и 2019 годы запланировано более 6 млрд рублей. Цифры говорят сами за себя.

- Обычно рост инвестиций наблюдается на растущем рынке. Но с 1990-х годов потребление тепловой энергии неизменно снижается. Рынок тепла сокращается - и это факт известный. Что заставляет "Т Плюс" инвестировать такие значительные средства?

- Уменьшение полезного отпуска тепла является одним из трех основных вызовов, стоящих не только перед нами, а и перед всей отраслью. Мы как бизнес обязаны реагировать на снижение спроса и рассматривать варианты оптимизации своих производственных мощностей, построенных совсем в другую эпоху потребления пара и горячей воды. Если мощности не модернизировать, себестоимость тепла будет запредельной, это не устроит наших клиентов.

- Какими темпами идет сокращение потребления тепла в контуре Самарского филиала "Т Плюс" и что конкретно приводит к сокращению?

- Домохозяйства, даже с учетом ввода нового жилья, сокращают потребление тепловой энергии на 1-2% в год за счет повышения энергоэффективности (установка пластиковых окон, утепление фасадов, автоматическое регулирование подачи тепла в зависимости от температуры на улице). Это происходит даже при низкой (относительно рынка) цене на тепловой ресурс из-за низкой стоимости газа в стране.

По промышленному сектору ситуация может быть разной. Например, на Безымянской ТЭЦ потребление пара с 1990-х годов упало в четыре раза. У клиентов нет такой потребности в тепле из-за изменившейся технологии производства, а станция осталась с тем же набором оборудования, ставшим теперь избыточным.

Другой пример в Тольятти: ключевые клиенты, которые подписали с нами долгосрочные контракты с гарантированным объемом потребления. Естественно, это определяет разную тактику в оптимизации активов в этих тепловых узлах.

Оптимизировать "тепловые узлы"

- Если я правильно понимаю, то решение "Т Плюс" об оптимизации так называемых тепловых узлов вызвано долгосрочным трендом на сокращение потребления тепла?

- Да. Содержание избыточных тепловых мощностей повышает условно-постоянные расходы на единицу отпускаемой продукции. Другими словами, мы вынуждены тратить на содержание средства, которые могли бы направить на инвестиционную программу в будущем.

- В мае вы заявили о разработке проекта по изменению схемы теплоснабжения в Самаре и возможной переконфигурации Самарской ГРЭС и БТЭЦ. В каком состоянии сейчас проектная проработка этих планов?

- Сейчас завершается технико-экономическое обоснование этого проекта. Определены самые эффективные из предложенных проектов, которые учитывают долгосрочные потребности клиентов, реализация некоторых из них уже началась. Например, до конца года на Привокзальной котельной пройдет модернизация и автоматизация водогрейных котлов. Стоимость этих работ составляет около 400 млн рублей.

По Безымянской ТЭЦ также есть понимание, какое оборудование станции будет востребовано клиентами в долгосрочной перспективе. Начались проектные работы для будущей модернизации.

В рамках технико-экономического обоснования мы определим наиболее приемлемый вариант обеспечения паром текущих объемов потребления промышленности.

По Самарской ГРЭС ситуация аналогичная. Мы ищем устраивающий всех вариант состава оборудования с наибольшей надежностью при приемлемой для клиентов стоимости отпускаемой тепловой энергии.

- Теплоэнергетики всегда подчеркивали, что когенерация - совместная выработка электрической и тепловой энергии - выгоднее, чем выработка чего-то одного. ТЭЦ выгоднее котельной. Почему в случае с БТЭЦ вы действуете наоборот?

- Когенерация, конечно, эффективнее, но при условии, что масштабы производства соответствуют объему потребления.

Превращая Безымянскую ТЭЦ в котельную, мы исключаем из работы большое количество невостребованного оборудования, уменьшаем территорию объекта, повышаем надежность и уровень автоматизации. В результате условно-постоянные затраты снижаются на порядки, что позволит обеспечить приемлемую цену на ресурсы для наших потребителей.

Мы рассматривали вариант строительства современной когенерационной установки на Безымянской ТЭЦ, но инвестиции в строительство не окупаются из-за низкой цены газа.

Ключ к модернизации энергетики

- Иными словами, рост цены на газ - это фактор, способствующий росту инвестиций в энергетику?

- Лично я считаю, что это, безусловно, так. Как вы думаете, почему для строительства новых мощностей в стране было необходимо создать специальный механизм ДПМ (договор о предоставлении мощности), позволяющий хотя бы вернуть вложенные средства? Почему невыгодно инвестировать в современную генерацию без подобных механизмов?

Все просто. Основной эффект от современных технологий производства - сокращение расхода топлива на выработку единицы тепла и электрической энергии.

Далее, один и тот же физический объем сэкономленного топлива можно умножить либо на стоимость газа 60 долларов, либо на стоимость 200 долларов за тысячу кубометров. Только за счет этого фактора один и тот же проект окупается втрое быстрее. При текущей стоимости газа в 60 долларов строительство новой эффективной когенерации только за счет экономии топлива не окупается.

- Но увеличение цены на газ - это рост цен и на другие коммунальные ресурсы. Смогут ли предприятия и население выдержать этот рост?

- Всех волнует не цена за единицу тепла, а ежемесячно оплачиваемая сумма. Представьте себе, что потребление тепла в доме сократилось в два раза. Даже если цена удвоится, платеж не изменится. В избавлении от огромной неэффективности потребления - шанс развития не только энергетики, но и городов, в развитие инфраструктуры которых могут прийти огромные инвестиции.

Вот знаете ли вы, что потребление тепла, обеспечивающее одинаковый уровень комфорта, у одних и тех же типовых домов в Самаре и Дрездене (бывшая ГДР) различается в два раза? Этот эффект может и должен использоваться для целей модернизации энергетической инфраструктуры городов, а не просто выбрасываться в атмосферу в виде тепловых потерь. Наши города могут и должны быть более энергоэффективными.

Мое мнение - что для запуска процесса модернизации отрасли и инфраструктуры городов нужны всего три условия: уменьшение потребление тепловой энергии на стороне клиента за счет реализации энергоэффективных мероприятий, увеличение стоимости газа и переход от принципов ценообразования "затраты-плюс" к справедливой цене на тепло.