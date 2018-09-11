Дмитрий Трушков: "Объем инвестиций вырос в несколько раз"

Потребление тепла в регионе сокращается. Работа в условиях "падающего" рынка требует нестандартных решений. Что происходит с системами теплоснабжения крупнейших городов Самарской области? Какие изменения произошли за последние два года в тепловых сетях и на электростанциях? Как изменится конфигурация Самарской ГРЭС и Безымянской ТЭЦ? Об этом рассказал директор Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Дмитрий Трушков.
В центре внимания
- Повреждения на тепловых сетях, которые приводят к перебоям с горячим водоснабжением, достоянием истории пока не стали. В чем причина? Где главный источник аварийности?
- За последние три года по просьбе администраций городов, и особенно в Самаре, мы приняли в эксплуатацию более 400 км тепловых сетей, которыми уже 10-20 лет никто не занимался. Мы видим, что 80% дефектов и раскопок в городе приходится на эти коммуникации. Вместе с тем в текущем году нам впервые удалось полностью ликвидировать "хвост" предыдущих лет по восстановлению благоустройства и войти в режим работы только с текущими повреждениями. Это большой объем - более чем 2000 мест раскопок.
- По идее, для улучшения статистики повреждаемости есть один путь: замена изношенных теплосетей. Вопрос в другом: какими ресурсами располагает Самарский филиал "Т Плюс" для наращивания темпов их перекладки?
- С 2017 года мы довели объемы замены тепловых сетей до 50 км в год. В предыдущие годы эта цифра была вдвое меньше - на уровне 20-25 км в год.
- Даже при таких высоких темпах 400 км "бесхоза" - это много. Можете ли вы решить вопрос с их аварийностью путем перекладки?
- Такой возможности у нас нет - эти сети передаются нам на правах аренды. Инвестировать в реконструкцию арендованных сетей мы не можем, остается только ремонт поврежденных участков.
- Качество теплоснабжения зависит не только от наличия в трубе теплоносителя. Что делается для того, чтобы температура и давление горячей воды у потребителя были не ниже нормативных?
- В 2016 и 2017 годах мы улучшили гидравлику в 71, 72 и 72А кварталах Новокуйбышевска. Был снят многолетний вопрос с качеством теплоснабжения для 174 домов. Также в прошлом году улучшили качество теплоснабжения для жителей 61 квартала Тольятти.
В этом году в Тольятти мы проводим работы по перекладке магистрального участка от Тольяттинской ТЭЦ для улучшения гидравлического режима в 26, 27, 27А, 71, 72, 73 и 75 кварталах Центрального района.
В Самаре для повышения надежности теплоснабжения и эффективности регулировки гидравлических режимов работы тепловых сетей в межотопительный период была модернизирована система тепловыводов на Центральной отопительной котельной (ЦОК). Благодаря этому появилась возможность использовать насосное оборудование ЦОК в летний период, что стабилизировало температуру горячей воды в зоне Привокзальной отопительной котельной (ПОК).
На ТЭЦ также проводится работа по улучшению режимов, и третий год подряд удельный расход топлива на отпуск электрической энергии снижается на 3%. А это основной технико-экономический показатель эффективности работы ТЭЦ.
Инвестиции на падающем рынке
- В декабре 2016 года ПАО "Т Плюс" пообещало увеличить объем инвестиций в регионе. Расширение инвестпрограммы, в том числе и перекладок теплосетей - следствие этих договоренностей?
- Действительно, в 2016 году за полгода была разработана и согласована городами и министерством энергетики и ЖКХ Самарской области трехлетняя инвестиционная программа на 2017-2019 годы. Ее объем предусматривал многократное увеличение инвестиций в повышение надежности теплоснабжения потребителей региона по сравнению с фактом предыдущих лет. Если в 2016 году объем инвестиций составлял около 600 млн рублей, то уже в 2017 году эта цифра превысила 2 млрд рублей, а на 2018 и 2019 годы запланировано более 6 млрд рублей. Цифры говорят сами за себя.
- Обычно рост инвестиций наблюдается на растущем рынке. Но с 1990-х годов потребление тепловой энергии неизменно снижается. Рынок тепла сокращается - и это факт известный. Что заставляет "Т Плюс" инвестировать такие значительные средства?
- Уменьшение полезного отпуска тепла является одним из трех основных вызовов, стоящих не только перед нами, а и перед всей отраслью. Мы как бизнес обязаны реагировать на снижение спроса и рассматривать варианты оптимизации своих производственных мощностей, построенных совсем в другую эпоху потребления пара и горячей воды. Если мощности не модернизировать, себестоимость тепла будет запредельной, это не устроит наших клиентов.
- Какими темпами идет сокращение потребления тепла в контуре Самарского филиала "Т Плюс" и что конкретно приводит к сокращению?
- Домохозяйства, даже с учетом ввода нового жилья, сокращают потребление тепловой энергии на 1-2% в год за счет повышения энергоэффективности (установка пластиковых окон, утепление фасадов, автоматическое регулирование подачи тепла в зависимости от температуры на улице). Это происходит даже при низкой (относительно рынка) цене на тепловой ресурс из-за низкой стоимости газа в стране.
По промышленному сектору ситуация может быть разной. Например, на Безымянской ТЭЦ потребление пара с 1990-х годов упало в четыре раза. У клиентов нет такой потребности в тепле из-за изменившейся технологии производства, а станция осталась с тем же набором оборудования, ставшим теперь избыточным.
Другой пример в Тольятти: ключевые клиенты, которые подписали с нами долгосрочные контракты с гарантированным объемом потребления. Естественно, это определяет разную тактику в оптимизации активов в этих тепловых узлах.
Оптимизировать "тепловые узлы"
- Если я правильно понимаю, то решение "Т Плюс" об оптимизации так называемых тепловых узлов вызвано долгосрочным трендом на сокращение потребления тепла?
- Да. Содержание избыточных тепловых мощностей повышает условно-постоянные расходы на единицу отпускаемой продукции. Другими словами, мы вынуждены тратить на содержание средства, которые могли бы направить на инвестиционную программу в будущем.
- В мае вы заявили о разработке проекта по изменению схемы теплоснабжения в Самаре и возможной переконфигурации Самарской ГРЭС и БТЭЦ. В каком состоянии сейчас проектная проработка этих планов?
- Сейчас завершается технико-экономическое обоснование этого проекта. Определены самые эффективные из предложенных проектов, которые учитывают долгосрочные потребности клиентов, реализация некоторых из них уже началась. Например, до конца года на Привокзальной котельной пройдет модернизация и автоматизация водогрейных котлов. Стоимость этих работ составляет около 400 млн рублей.
По Безымянской ТЭЦ также есть понимание, какое оборудование станции будет востребовано клиентами в долгосрочной перспективе. Начались проектные работы для будущей модернизации.
В рамках технико-экономического обоснования мы определим наиболее приемлемый вариант обеспечения паром текущих объемов потребления промышленности.
По Самарской ГРЭС ситуация аналогичная. Мы ищем устраивающий всех вариант состава оборудования с наибольшей надежностью при приемлемой для клиентов стоимости отпускаемой тепловой энергии.
- Теплоэнергетики всегда подчеркивали, что когенерация - совместная выработка электрической и тепловой энергии - выгоднее, чем выработка чего-то одного. ТЭЦ выгоднее котельной. Почему в случае с БТЭЦ вы действуете наоборот?
- Когенерация, конечно, эффективнее, но при условии, что масштабы производства соответствуют объему потребления.
Превращая Безымянскую ТЭЦ в котельную, мы исключаем из работы большое количество невостребованного оборудования, уменьшаем территорию объекта, повышаем надежность и уровень автоматизации. В результате условно-постоянные затраты снижаются на порядки, что позволит обеспечить приемлемую цену на ресурсы для наших потребителей.
Мы рассматривали вариант строительства современной когенерационной установки на Безымянской ТЭЦ, но инвестиции в строительство не окупаются из-за низкой цены газа.
Ключ к модернизации энергетики
- Иными словами, рост цены на газ - это фактор, способствующий росту инвестиций в энергетику?
- Лично я считаю, что это, безусловно, так. Как вы думаете, почему для строительства новых мощностей в стране было необходимо создать специальный механизм ДПМ (договор о предоставлении мощности), позволяющий хотя бы вернуть вложенные средства? Почему невыгодно инвестировать в современную генерацию без подобных механизмов?
Все просто. Основной эффект от современных технологий производства - сокращение расхода топлива на выработку единицы тепла и электрической энергии.
Далее, один и тот же физический объем сэкономленного топлива можно умножить либо на стоимость газа 60 долларов, либо на стоимость 200 долларов за тысячу кубометров. Только за счет этого фактора один и тот же проект окупается втрое быстрее. При текущей стоимости газа в 60 долларов строительство новой эффективной когенерации только за счет экономии топлива не окупается.
- Но увеличение цены на газ - это рост цен и на другие коммунальные ресурсы. Смогут ли предприятия и население выдержать этот рост?
- Всех волнует не цена за единицу тепла, а ежемесячно оплачиваемая сумма. Представьте себе, что потребление тепла в доме сократилось в два раза. Даже если цена удвоится, платеж не изменится. В избавлении от огромной неэффективности потребления - шанс развития не только энергетики, но и городов, в развитие инфраструктуры которых могут прийти огромные инвестиции.
Вот знаете ли вы, что потребление тепла, обеспечивающее одинаковый уровень комфорта, у одних и тех же типовых домов в Самаре и Дрездене (бывшая ГДР) различается в два раза? Этот эффект может и должен использоваться для целей модернизации энергетической инфраструктуры городов, а не просто выбрасываться в атмосферу в виде тепловых потерь. Наши города могут и должны быть более энергоэффективными.
Мое мнение - что для запуска процесса модернизации отрасли и инфраструктуры городов нужны всего три условия: уменьшение потребление тепловой энергии на стороне клиента за счет реализации энергоэффективных мероприятий, увеличение стоимости газа и переход от принципов ценообразования "затраты-плюс" к справедливой цене на тепло.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.