Тольяттинская птицефабрика официально прекратила свое существование

31 августа стал последним днем работы Тольяттинской птицефабрики - предприятие официально прекратило свое существование, сообщили "Самарскому обозрению" в приемной главы сельского поселения Александровка, в котором находится ТПФ.

"Именно эта дата указана в документах о сокращении, которые подписывали сотрудники", — пояснили чиновники. В администрации Ставропольского района сообщили, что в настоящее время АО "Тольяттинская птицефабрика" производственную деятельность не осуществляет.

Напомним, АО "Тольяттинская птицефабрика" долгое время контролировалось лицами, близкими к семье бывшего бенефициара банка "Солидарность" Алексея Титова. Банк выступал основным кредитором ТПФ. Финансовые сложности у Тольяттинской птицефабрики возникли в 2014 г., после начала санации в "Солидарности". Лишившись источников финансирования и в связи с необходимостью возвращать взятые кредиты, предприятие столкнулось с угрозой банкротства. В мае 2016 г. с таким требованием в арбитраж обратилось ульяновское ООО "Юнитранс". 28 апреля в отношении птицефабрики была введена процедура внешнего управления.

Тем временем налоговики пытаются ускорить процесс юридической смерти птицефабрики. В региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия сообщили, что в августе состоялось заседание Арбитражного суда Самарской области по рассмотрению ходатайства УФНС о признании АО "Тольяттинская птицефабрика" банкротом и об открытии конкурсного производства. С таким же ходатайством в конце июня обратился в суд внешний управляющий Максим Трулов. 16 августа в ходе судебного заседания эти требования были удовлетворены: Тольяттинская птицефабрика признана банкротом, в отношении нее открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев.

"Дальнейшие мероприятия, в том числе в части решения вопросов о распоряжении имуществом птицефабрики, его возможной стоимости реализации, будут производиться в рамках закона "О банкротстве", — уточнили в региональном минсельхозе.

Участники птицеводческого рынка сомневаются, что кредиторам удастся много вернуть за счет реализации имущества ТПФ. "По сути, имущества там практически не осталось, помещения для напольного содержания бройлеров старые, вся ценность предприятия была в птице", — пояснили "СО" на Пискаревской птицеферме.