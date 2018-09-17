Тольяттинская птицефабрика официально прекратила свое существование

31 августа стал последним днем работы Тольяттинской птицефабрики - предприятие официально прекратило свое существование, сообщили "Самарскому обозрению" в приемной главы сельского поселения Александровка, в котором находится ТПФ.
"Именно эта дата указана в документах о сокращении, которые подписывали сотрудники", — пояснили чиновники. В администрации Ставропольского района сообщили, что в настоящее время АО "Тольяттинская птицефабрика" производственную деятельность не осуществляет.
Напомним, АО "Тольяттинская птицефабрика" долгое время контролировалось лицами, близкими к семье бывшего бенефициара банка "Солидарность" Алексея Титова. Банк выступал основным кредитором ТПФ. Финансовые сложности у Тольяттинской птицефабрики возникли в 2014 г., после начала санации в "Солидарности". Лишившись источников финансирования и в связи с необходимостью возвращать взятые кредиты, предприятие столкнулось с угрозой банкротства. В мае 2016 г. с таким требованием в арбитраж обратилось ульяновское ООО "Юнитранс". 28 апреля в отношении птицефабрики была введена процедура внешнего управления.
Тем временем налоговики пытаются ускорить процесс юридической смерти птицефабрики. В региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия сообщили, что в августе состоялось заседание Арбитражного суда Самарской области по рассмотрению ходатайства УФНС о признании АО "Тольяттинская птицефабрика" банкротом и об открытии конкурсного производства. С таким же ходатайством в конце июня обратился в суд внешний управляющий Максим Трулов. 16 августа в ходе судебного заседания эти требования были удовлетворены: Тольяттинская птицефабрика признана банкротом, в отношении нее открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев.
"Дальнейшие мероприятия, в том числе в части решения вопросов о распоряжении имуществом птицефабрики, его возможной стоимости реализации, будут производиться в рамках закона "О банкротстве", — уточнили в региональном минсельхозе.
Участники птицеводческого рынка сомневаются, что кредиторам удастся много вернуть за счет реализации имущества ТПФ. "По сути, имущества там практически не осталось, помещения для напольного содержания бройлеров старые, вся ценность предприятия была в птице", — пояснили "СО" на Пискаревской птицеферме.
Последние комментарии
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉
В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !
А на самом деле так называемые дома сделаны из вагонных контнейнеров слепленных три в один и что же там хорошего?
Догоним и перегоним самих себя! Усинское" с 2003 г. ведет строительство животноводческого комплекса. Предприятие, сформированное на базе колхоза "Родина" в Сызранском районе, планировало создать полноценный животноводческий комплекс в две очереди путем реконструкции имеющихся зданий и строительства новых. В итоге должна была заработать молочная ферма на 800 голов дойного стада и 1,2 тыс. голов молодняка. С 2003 г. по 2006 г. из областного бюджета предприятию выделялось восемь бюджетных кредитов на общую сумму 230 млн рублей. В период с 2010 г. по 2012 г. уставный фонд "Усинского" пополнялся областными бюджетными инвестициями четыре раза—в общей сумме на 418 млн рублей. В 2004-2007 гг. строительство осуществлял заказчик-застройщик ОАО "Стройагроинвесткомплект". В 2012 г. предприятие привлекло к реализации проекта по реконструкции первого пускового комплекса, включающего в себя молочную ферму, нового генподрядчика – ООО "Строительная компания "СтройинтеХ". Однако сроки выполнения работ неоднократно переносились.