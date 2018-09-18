Два самарских барбершопа не поделили товарный знак "Chop-chop"

Казалось бы, что может быть проще и безопаснее, чем открыть бизнес по франшизе? Выбираешь раскрученный бренд и открываешь, например, магазин модной одежды или ставший модным трендом барбершоп… Однако в действительности существует немало подводных камней, знать о которых обязан каждый франчайзи.

Впервые в нашей самарской "провинции" барбершоп открылся пять лет назад. Юлия Шендорфер выкупила франшизу у федеральной сети "Chop-chop". Бренд принес в Россию тренд на классический американский дизайн помещения, в котором обязательно присутствовали плитка, дерево, кресла, напоминающие сиденья гоночных автомобилей 1960-х. Мастерами, согласно концепции, также могли работать только мужчины. Идея сугубо мужской парикмахерской в формате клуба, в которой можно не только постричься, но и оформить бороду, выпить свежесваренного кофе или стаканчик хорошего пива, пообщаться и просто классно провести время, была на тот момент революционной.

Открылся барбершоп "Chop-chop" в "старом" городе, на Некрасовской, 56. А через три года Юлия Шендорфер и ее партнеры по бизнесу решили сделать ребрендинг. Сейчас это заведение известно самарским ценителям истинно мужской красоты под вывеской "Barber OTTO". "В 2013 году, когда мы открывались, в Самаре было невозможно найти мастеров, которые умели бы не только хорошо стричь, но и брить, в том числе опасной бритвой, оформлять бороды, - вспоминает Юлия. - Мы сами растили свою команду, и сейчас без ложной скромности могу сказать, что наши барберы - лучшие в городе".

Но вот в октябре прошлого года в Самаре открылся еще один барбершоп - "Chop-chop" на улице Куйбышева, 91. Перед открытием владельцы "Barber OTTO" предупредили предпринимателя о том, что франшиза занята и они готовы отстаивать свои интересы в суде. Согласно заключенному договору исключительной лицензии, только ООО "Чоп-Чоп Самара" имеет эксклюзивное право открывать в Самаре и Самарской области мужские парикмахерские под этим брендом. Документ официально зарегистрирован в Роспатенте и есть на сайте ведомства в открытом доступе. Срок его действия составляет пять лет. "Несмотря на ребрендинг, мы исправно платили роялти нашему франчайзеру, - говорит Юлия Шендорфер. - Договор никто не расторгал, и он до сих пор действующий. Произошло нарушение наших прав, и мы вынуждены были подать в суд, который в результате выиграли".

Как сообщает Юлия Шендорфер, в своем иске она сделала акцент на том, что договор концессии, заключенный владельцами франшизы с индивидуальным предпринимателем Елизаветой Владимировной Янишевской, в Роспатенте не зарегистрирован и, в соответствии с пунктом 2 статьи 1028 Гражданского кодекса РФ, считается несостоявшимся. "Иными словами, с точки зрения закона, торговая марка и бренд "Chop-chop" используется владельцами парикмахерской на Куйбышева, 91 незаконно", - считает Юлия.

Арбитражный суд согласился с этими доводами и признал договор, подписанный с Е.В.Янишевской, недействительным, постановив выплатить истцу 458 тыс. рублей компенсации, а также запретив слону на Куйбышева в своей деятельности использовать товарный знак "Chop-chop" и "сходные с ним до степени смешения". С постановлением от 15 июня 2018 года может ознакомиться любой желающий. Оно есть в свободном доступе на сайте арбитражного суда. Частично требования суда были выполнены. Заведение переименовали в "Cho-hop", сняв две буквы и наклейки с торговым знаком с окон. Сменила название и группа в Инстаграме. Однако в поисковых интернет-системах все осталось по-прежнему. Что же касается штрафа, то его выплачивать пока никто не торопится. Владельцы "Barber OTTO" надеются, что финансовый вопрос удастся урегулировать в ближайшее время. И даже готовы "закрыть глаза" на то, что запись на услуги до сих пор ведется через интернет-ресурс "Сhop-chop" с использованием товарного знака, права на который принадлежат им. Пока переговоры с оппонентами не привели к положительному результату.

Как стало известно, официальный ответчик Елизавета Янишевская сменила место регистрации на Алтайский край. В Самаре парикмахерская продолжает работать под оперативным управлением ее супруга Антона Янишевского. Но с точки зрения закона переезд не освобождает ее от исполнения решения суда. Причем если процесс не сдвинется с мертвой точки, дело может дойти до ареста имущества индивидуального предпринимателя. "Мы не хотим никого обидеть, но будем настаивать на взыскании всей суммы штрафа, - говорит Юлия Шендорфер. - Да, франчайзер поступил некрасиво, продав им вторую франшизу, но это не освобождает наших оппонентов от ответственности".