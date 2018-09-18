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Страхование Финансы

Компания ВТБ МС запустила онлайн-исследование по вопросам диспансеризации

САМАРА. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания ВТБ Медицинское страхование запустила новый проект - опрос клиентов по вопросам диспансеризации. Принять участие в нем можно на сайте страховой компании.

Основные цели проекта - определить степень информированности граждан о праве на бесплатную диспансеризацию, проанализировать уровень удовлетворенности ее качеством и сроками оказания, а также выявить причины отказа от ее прохождения. Также на сайте страховой компании проводится опрос врачей, направленый на сбор информации по вопросам качества медицинской помощи.

Диспансеризация - комплекс обследований, направленных на выявление и предупреждение развития заболеваний. Проводится бесплатно по полисам обязательного медицинского страхования (ОМС) один раз в три года. С 2018 года для отдельных возрастных категорий людей один раз в два года проводятся дополнительные исследования, включая маммографию для женщин в возрасте от 50 до 70 лет.

Елена Белоусенко, генеральный директор ВТБ Медицинское страхование, прокомментировала: "Наша компания проводит большую работу по информированию своих клиентов о диспансеризации: ежегодно мы рассылаем миллионы сообщений и делаем тысячи звонков застрахованным. Так, количество обследований среди наших клиентов растет. Результаты опросов позволят нам сделать медицинские услуги качественнее, а процесс их оказания - проще. Это поможет нам привлечь к диспансеризации еще большее количество людей".

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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