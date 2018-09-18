Компания ВТБ МС запустила онлайн-исследование по вопросам диспансеризации

Компания ВТБ Медицинское страхование запустила новый проект - опрос клиентов по вопросам диспансеризации. Принять участие в нем можно на сайте страховой компании.
Основные цели проекта - определить степень информированности граждан о праве на бесплатную диспансеризацию, проанализировать уровень удовлетворенности ее качеством и сроками оказания, а также выявить причины отказа от ее прохождения. Также на сайте страховой компании проводится опрос врачей, направленый на сбор информации по вопросам качества медицинской помощи.
Диспансеризация - комплекс обследований, направленных на выявление и предупреждение развития заболеваний. Проводится бесплатно по полисам обязательного медицинского страхования (ОМС) один раз в три года. С 2018 года для отдельных возрастных категорий людей один раз в два года проводятся дополнительные исследования, включая маммографию для женщин в возрасте от 50 до 70 лет.
Елена Белоусенко, генеральный директор ВТБ Медицинское страхование, прокомментировала: "Наша компания проводит большую работу по информированию своих клиентов о диспансеризации: ежегодно мы рассылаем миллионы сообщений и делаем тысячи звонков застрахованным. Так, количество обследований среди наших клиентов растет. Результаты опросов позволят нам сделать медицинские услуги качественнее, а процесс их оказания - проще. Это поможет нам привлечь к диспансеризации еще большее количество людей".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.