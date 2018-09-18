Компания ВТБ МС запустила онлайн-исследование по вопросам диспансеризации

Компания ВТБ Медицинское страхование запустила новый проект - опрос клиентов по вопросам диспансеризации. Принять участие в нем можно на сайте страховой компании.

Основные цели проекта - определить степень информированности граждан о праве на бесплатную диспансеризацию, проанализировать уровень удовлетворенности ее качеством и сроками оказания, а также выявить причины отказа от ее прохождения. Также на сайте страховой компании проводится опрос врачей, направленый на сбор информации по вопросам качества медицинской помощи.

Диспансеризация - комплекс обследований, направленных на выявление и предупреждение развития заболеваний. Проводится бесплатно по полисам обязательного медицинского страхования (ОМС) один раз в три года. С 2018 года для отдельных возрастных категорий людей один раз в два года проводятся дополнительные исследования, включая маммографию для женщин в возрасте от 50 до 70 лет.

Елена Белоусенко, генеральный директор ВТБ Медицинское страхование, прокомментировала: "Наша компания проводит большую работу по информированию своих клиентов о диспансеризации: ежегодно мы рассылаем миллионы сообщений и делаем тысячи звонков застрахованным. Так, количество обследований среди наших клиентов растет. Результаты опросов позволят нам сделать медицинские услуги качественнее, а процесс их оказания - проще. Это поможет нам привлечь к диспансеризации еще большее количество людей".