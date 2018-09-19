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Культура

В самарском цирке презентовали программу "Марица и Дан Запашные"

САМАРА. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 15 сентября, в самарском цирке состоялась премьера программы "Марица и Дан Запашные". Шимпанзе — звезда Youtube, дикие мустанги и клоуны из Италии. Именитые артисты ни на минуту не переставали удивлять зрителей.

Фото: Фото предоставлено автором

В начале представления зал погрузился в полную темноту, и по манежу летали лишь светящиеся факелы. Когда свет зажегся, зрители увидели жонглеров под руководством Халиля Сафаргалиева. Они быстро перебрасывались булавами, постоянно перемещаясь. Кульминация — больше десятка булав летят к одному артисту, и за несколько секунд он ловит их все.

Затем зрители переживали за воздушных гимнасток Екатерину Михайлову и Олесю Мельченко, которые выполняли сложные трюки на полотнах под куполом цирка без страховки. Да еще и делали они это под известную песню "Жить", от которой на глаза наворачиваются слезы.

Заслуженная артистка России Марица Запашная вывела на сцену шесть кавказских овчарок. Огромные собаки сидели на стульях, давали лапы, переворачивались, ложились на манеже в ряд, вместе поворачивали головы то в одну сторону, то в другую.

С замиранием сердца публика следила за акробатикой Сергея Шарковича, в образе моряка, и его возлюбленной. Они расхаживали по свободной проволоке то поодиночке, то вдвоем, падали, но цеплялись за нее ногами, садились на шпагаты, стояли на голове. А в конце номера оказывались под куполом и, сцепились, крутились вокруг тонкого троса.

Бурные аплодисменты звучали в адрес шимпанзе Мальты, которая нарядилась в белый костюм. Вместе с заслуженным артистом России Даном Запашным она выполнила трюки и на прощание улыбалась во все свои зубы. Дрессировщик рассказал, что Мальте десять лет — она артистичная, способная, любит его и очень ревнует. Шимпанзе еще и звезда Ютуба. Вместе с Даном они приоткрывают тайны своей жизни в интернете.

Также в программе были номер Инги Беляевой с хула-хупами, важные верблюды Марицы Запашной, трюки эквилибристов на лестнице, которая стоит то вертикально, то горизонтально, дикие мустанги, танцующие танго, потешные обезьянки с джигитовкой Кирилла Карачинского, ловкие жокеи-наездники Александровы-Серж с сальто назад с лошади на лошадь.

Все представление публику веселили гости из Италии, клоунский дуэт Антонио и Розина. Они общались со зрителями на своем языке, но, к удивлению, все их понимают. Особенно запоминается концерт оркестра, музыкантов для которого клоуны набирают в зале. Клоун Антонио дирижирует, а кто-то из зрителей стучит в порванный барабан и звенит колокольчиками на шапке, другие играют на тарелках, бутылках, гремят маракасами и танцуют ламбаду.

Гастроли продлятся до 14 октября. 0+

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