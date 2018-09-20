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"Виктор и Ко" взыскивает с ушедшего из РФ Media Markt 74 млн рублей

САМАРА. 20 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Оператор ТРК "Космопорт" ООО "Виктор и Ко Мега Парк" обратился в Арбитражный суд Самарской области с иском к ООО "Медиа Маркт Сатурн" о взыскании 74 млн руб., пишет "КоммерсантЪ". Исковое заявление пока не принято судом к производству. В рамках другого дела компания взыскивает с оператора Media Markt 4,7 млн руб. задолженности по арендной плате по отдельным месяцам в 2016 и 2017 годах.

Летом этого года немецкий бренд объявил о планах покинуть российский рынок бытовой техники и электроники. Судя по финансовой отчетности оператора Media Markt, компания много лет срабатывала в убыток. В 2017 г. он достиг максимума и составил 5,4 млрд рублей. C 1 сентября все гипермаркеты под вывеской Media Markt закрыты. Магазины ритейлера выкупила группа "Сафмар" Михаила Гуцериева ("М. Видео", "Эльдорадо"). Сайт Media Markt теперь принадлежит М. Видео.

Как полагают эксперты, претензии ГК "Виктор и Ко" к Media Markt могут касаться ненадлежащего исполнения обязательств, вытекающих из договорных правоотношений сторон. "Возможно, в данном случае речь может идти о саботировании обязательств, возложенных на арендатора в связи с односторонним расторжением договора аренды. Как правило, договор аренды включает положение о том, что арендатор, расторгающий договор досрочно, уплачивает арендодателю штраф в размере, например, полугодовой арендной платы. Возможно, в данном случае такая компенсация выплачена не была, в связи с чем арендодателем было принято решение об обращении в суд", — поясняет партнер АБ "Деловой фарватер" Сергей ­Варламов.

Как отметил старший специалист юридического департамента "А1" Роман Серб-Сербин, не исключено, что ритейлер мог нарушить другие условия договора аренды. "Например, Media Markt, освобождая площади, не привел их в тот вид, как это требовал договор аренды", — говорит старший специалист юридического департамента "А1" Роман Серб-Сербин.

Холдинг "Виктор и Ко" ответы за запросы СМИ не предоставляет. Пресс-служба Media Markt прекратила существование.

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Последние комментарии

Игорь Алексеенко 30 января 2018 10:00 На пересечении улиц Полевой и Ленинской в Самаре может появиться гостиница

Интересно:этот предприниматель-фсбшник (Олег Кирзунов) попал в новые санкционные списки? По моему он очень токсичный гражданин.

Владимир Порохин 29 марта 2017 17:40 "Тандер" пожаловался на смену зонирования под гипермаркетом "Магнит" в Тольятти

А может все-таки снести? В Москве вот даже и каменные магазины не преграда. Мест для прогулок совсем не стало. Снести.

Иннокентий l 11 августа 2016 14:49 С 10 сентября в Самаре закрывается торговый центр "М-5"

вангую... теперь там будет сбербанк

Артем stroysamaru 09 июня 2016 20:46 Самарский ТЦ "Парк Хаус" легализует парковку в рекреационной зоне

Судя по схеме, там уже стоит вторая очередь Парк-хауса с парковкой

mbbox mbbox 10 февраля 2016 17:34 "Виктор и Ко" судится из-за туфель с одним из арендаторов ТРК "Московский"

Если действительно должны, то почему бы и нет. Должники 24 млн. заработали в 2013, а за аренду не посчитали нужным заплатить? 4млн не валяются на дороге.

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