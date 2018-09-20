"Виктор и Ко" взыскивает с ушедшего из РФ Media Markt 74 млн рублей

Оператор ТРК "Космопорт" ООО "Виктор и Ко Мега Парк" обратился в Арбитражный суд Самарской области с иском к ООО "Медиа Маркт Сатурн" о взыскании 74 млн руб., пишет "КоммерсантЪ". Исковое заявление пока не принято судом к производству. В рамках другого дела компания взыскивает с оператора Media Markt 4,7 млн руб. задолженности по арендной плате по отдельным месяцам в 2016 и 2017 годах.

Летом этого года немецкий бренд объявил о планах покинуть российский рынок бытовой техники и электроники. Судя по финансовой отчетности оператора Media Markt, компания много лет срабатывала в убыток. В 2017 г. он достиг максимума и составил 5,4 млрд рублей. C 1 сентября все гипермаркеты под вывеской Media Markt закрыты. Магазины ритейлера выкупила группа "Сафмар" Михаила Гуцериева ("М. Видео", "Эльдорадо"). Сайт Media Markt теперь принадлежит М. Видео.

Как полагают эксперты, претензии ГК "Виктор и Ко" к Media Markt могут касаться ненадлежащего исполнения обязательств, вытекающих из договорных правоотношений сторон. "Возможно, в данном случае речь может идти о саботировании обязательств, возложенных на арендатора в связи с односторонним расторжением договора аренды. Как правило, договор аренды включает положение о том, что арендатор, расторгающий договор досрочно, уплачивает арендодателю штраф в размере, например, полугодовой арендной платы. Возможно, в данном случае такая компенсация выплачена не была, в связи с чем арендодателем было принято решение об обращении в суд", — поясняет партнер АБ "Деловой фарватер" Сергей ­Варламов.

Как отметил старший специалист юридического департамента "А1" Роман Серб-Сербин, не исключено, что ритейлер мог нарушить другие условия договора аренды. "Например, Media Markt, освобождая площади, не привел их в тот вид, как это требовал договор аренды", — говорит старший специалист юридического департамента "А1" Роман Серб-Сербин.

Холдинг "Виктор и Ко" ответы за запросы СМИ не предоставляет. Пресс-служба Media Markt прекратила существование.