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Агрохолдинг "Зерно Жизни" собрал более 153 тыс. т ранних культур

САМАРА. 20 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Агрохолдинг "Зерно Жизни", входящий в группу компаний "СИНКО", завершил уборку ранних культур, собрав более 153 тыс. т пшеницы, ячменя, гороха, нута и льна. Теперь предстоит убрать кукурузу и подсолнечник.

Фото: Фото предоставлено ГК СИНКО

"Конечно, в этом сезоне намолот несколько меньше, чем в прошлом сверхурожайном году, но значительно больше, чем в 2016-м. Прирост урожая произошел во многом за счет увеличения обрабатываемых земель в агрохолдинге", — отмечают аграрии.

Только камышлинское СХП "Раздольное" выросло в этом году в два раза за счет присоединения клявлинского предприятия. И именно "Раздольное" дало самый большой валовый объем ранних культур в агрохолдинге — более 18 тыс. т, и показало достойную урожайность по всем культурам.

Немалую роль в ежегодном росте урожаев и урожайности играют технологии. Сейчас все 13 растениеводческих хозяйства "Зерна Жизни" работают по минимальным и "нулевым" технологиям, значительно снижающим водную и ветровую эрозию почвы, увеличивающим ее плодородный слой за счет накопления мульчи (растительных остатков).

Успев до дождей убрать все ранние культуры, аграрии "Зерна Жизни" уже засеяли 27 тыс. га озимыми, которым последующие осадки только на пользу.

Впереди уборка поздних культур — кукурузы и подсолнечника, которыми засеяно более 23,5 тыс. га.

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