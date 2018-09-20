Агрохолдинг "Зерно Жизни" собрал более 153 тыс. т ранних культур

Агрохолдинг "Зерно Жизни", входящий в группу компаний "СИНКО", завершил уборку ранних культур, собрав более 153 тыс. т пшеницы, ячменя, гороха, нута и льна. Теперь предстоит убрать кукурузу и подсолнечник.
"Конечно, в этом сезоне намолот несколько меньше, чем в прошлом сверхурожайном году, но значительно больше, чем в 2016-м. Прирост урожая произошел во многом за счет увеличения обрабатываемых земель в агрохолдинге", — отмечают аграрии.
Только камышлинское СХП "Раздольное" выросло в этом году в два раза за счет присоединения клявлинского предприятия. И именно "Раздольное" дало самый большой валовый объем ранних культур в агрохолдинге — более 18 тыс. т, и показало достойную урожайность по всем культурам.
Немалую роль в ежегодном росте урожаев и урожайности играют технологии. Сейчас все 13 растениеводческих хозяйства "Зерна Жизни" работают по минимальным и "нулевым" технологиям, значительно снижающим водную и ветровую эрозию почвы, увеличивающим ее плодородный слой за счет накопления мульчи (растительных остатков).
Успев до дождей убрать все ранние культуры, аграрии "Зерна Жизни" уже засеяли 27 тыс. га озимыми, которым последующие осадки только на пользу.
Впереди уборка поздних культур — кукурузы и подсолнечника, которыми засеяно более 23,5 тыс. га.
Последние комментарии
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами
Дебильное предприятие! Зарплату не платят, руководство - идиоты, генеральный самодур и двоечник!
А Елховка как затесалась? Ни Кошки, ни Красный Яр не объявляли ни какой засухи. Да и погода наладилась. Или плохому танцору что то мешает?
Этот управляющий наверное только имущество продаёт,а про производство наверное забыл.
Это просто местный Кузьмич послал дормоедов на мужской половой член