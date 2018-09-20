Следователи начали проверку по сообщению о сговоре медиков с ритуальщиками

Региональный Следственный комитет начал проверку по заявлению, поступившему от жителей Сызрани, которым сотрудники ритуальной службы позвонили раньше врачей из больницы.

Напомним, об инциденте в соцсетях сообщил житель Сызрани: его тетя лежала в больнице, все телефоны родственников у врачей были, но о кончине женщины семья узнала от сотрудников ритуальной службы, которые решили предложить им свои услуги.

"Подобное заявление действительно поступило, по нему проводится проверка, процессуальное решение будет принято в течение месяца", — сообщила старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Самарской области Елена Шкаева.

Напомним, в 2014 г. в регионе уже возбуждали уголовное дело по факту сговора медиков с ритуальщиками, но через год его прекратили по амнистии. Тогда подозреваемой проходила старший врач оперативного отдела Самарской станции скорой медицинской помощи.

В региональном Следственном комитете уточнили, что за последние годы подобных фактов в Самарской области не выявляли и уголовных дел, связанных с разглашением данных пациентов медиками, не расследовали.