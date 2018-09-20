Следователи начали проверку по сообщению о сговоре медиков с ритуальщиками

Региональный Следственный комитет начал проверку по заявлению, поступившему от жителей Сызрани, которым сотрудники ритуальной службы позвонили раньше врачей из больницы.
Напомним, об инциденте в соцсетях сообщил житель Сызрани: его тетя лежала в больнице, все телефоны родственников у врачей были, но о кончине женщины семья узнала от сотрудников ритуальной службы, которые решили предложить им свои услуги.
"Подобное заявление действительно поступило, по нему проводится проверка, процессуальное решение будет принято в течение месяца", — сообщила старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Самарской области Елена Шкаева.
Напомним, в 2014 г. в регионе уже возбуждали уголовное дело по факту сговора медиков с ритуальщиками, но через год его прекратили по амнистии. Тогда подозреваемой проходила старший врач оперативного отдела Самарской станции скорой медицинской помощи.
В региональном Следственном комитете уточнили, что за последние годы подобных фактов в Самарской области не выявляли и уголовных дел, связанных с разглашением данных пациентов медиками, не расследовали.
Последние комментарии
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .
Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны
Гудованный хочет соскочить со взятки. Службой я не торгую, просто мелкий мошенник...
У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.