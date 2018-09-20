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Музыка Культура

Тилль Линденманн привезет в Самару камерное шоу Messer

САМАРА. 20 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фронтмен группы Rammstein Тилль Линденманн в рамках своего Российского тура посетит Самару 13 декабря (18+), сообщает концертное агентство T.C.I.

Фото: Tomaso Baldesarini

Детали новой программы Messer пока в секрете. Известно, что Тилль анонсирует камерное шоу, где российские поклонники смогут увидеть и услышать его практически с глазу на глаз.

В российском туре Messer Линденманна поддержит его друг и коллега по группе Lindemann - Петер ТЭГТГРЕН, лидер death metal группы Hypocrisy и создатель industrial metal проектa Pain.

Концерт пройдет в клубе "Макхолл" (ул. Революционная, 146в). Билеты на концерты поступят в продажу 1 октября. Предварительную заявку уже можно оформить на сайте KASSIR.RU.

Кроме того, накануне тура издательский дом "БОМБОРА" выпускает одноименный с туром двуязычный сборник ранних стихов Тилля ЛИНДЕМАННА о смерти, безумии и отцовстве - Messer. Практически каждый концерт будет сопровождать отдельный день для автограф-сессии артиста. Время и место автограф-сессий дополнительно объявят на сайте bombora.ru. Предзаказ книги уже открыт.

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