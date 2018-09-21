Резидент технопарка разработал автоматизированную систему для эффективного управления бизнесом

Можно ли, имея свой бизнес или предприятие, встать на рельсы устойчивого развития и никогда с них не сходить? Да. О том, как этого добиться мы спросили у директора ООО "52" Александра Бабурина.

Будучи резидентом тольяттинского технопарка "Жигулевская долина", сегодня фирма "52" предлагает к использованию свой авторский и уже успешно внедряемый инструмент управления бизнесом — "КУБ Производство". Автоматизированная система управления предприятием позволяет связать воедино и упорядочить основные процессы на предприятии: продажи, производство, закупки и финансы. На всех этапах цепочки создания ценности она подсказывает, какую номенклатуру нужно закупать или производить и в каком количестве. Другими словами, внедрив ее в свой производственный процесс, предприниматель освобождается от ежедневного решения одних и тех же рутинных задач, доверив оперативное планирование "КУБ Производство" и специалистам, которые теперь говорят на одном языке — языке цифр. Между тем появится возможность сосредоточиться на стратегии развития предприятия при гарантированном результате без дефицитов, задержек и перерасходов в операционной деятельности.

По словам Александра Викторовича, на деле это выглядит так: заполняя спецификации продукции и технологические операции, предприниматель на самом деле строит математическую модель собственного предприятия, которое с момента внедрения системы работает по вытягивающей схеме. Именно по ней работают многие мировые промышленные лидеры, начиная с компании Toyota. Первые результаты будут видны уже в ближайшие 3-6 месяцев. Система окупается менее, чем за год, но конкретный срок зависит от точности следования методики и масштаба бизнеса.

На первых порах специалисты компании "52" подробно знакомят своих новых партнеров с методикой, обучают их и предоставляют программное обеспечение. Клиент получает доступ к демо-версии системы, вводит в нее начальную информацию и осваивает принципы работы. Иначе говоря, представитель компании-заказчика вносит свои реальные документы (накладные, оплаты и т. д.), планирует производство, создает заказы поставщикам (теперь автоматически) и получает заказы от покупателей. Проводится совместный анализ возможностей системы и бизнес-процессов предприятия, учитываются пожелания клиента. Кстати, индивидуальный подход к каждому клиенту является приоритетным принципом работы специалистов компании "52".

В настоящее время система успешно применяется, как в сфере производства автокомпонентов — в компаниях АВТОПРОДУКТ, YUAGO, АДОР, AVT, так и в производстве мебели — ITALIKA, а также косметики — FORMULA PROFI. Наряду с вышесказанным Александр Викторович поведал нам и о некоторых цифрах по результатам внедрений. За год производимая номенклатура увеличилась в полтора раза, рост объема производства в штуках составил 96%, а рост выручки стал больше в 2,5 раза и это без увеличения штата.

Успех обеспечивается еще и тем, что в основе методики лежат принципы бережливого производства, адаптированные под специфику нашей действительности. А автоматизация, кроме скорости, еще обеспечивает и некоторую независимость от так называемого человеческого фактора. При этом специалисты, высвобожденные от рутины, имеют возможность раскрыть свой профессиональный потенциал в достижении выполнения плана текущего периода и реализации проектов развития компании.

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