16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Резидент технопарка разработал автоматизированную систему для эффективного управления бизнесом АвтоВАЗ представил Lada Largus для перевозки инвалидов за миллион рублей Минобороны взыскал с завода "Авиакор" 2,2 млрд рублей АвтоВАЗ начал сборку новой версии Lada 4x4 Ив Каракатзанис: "Никаких решений по новой Lada 4x4 пока не принято"

Машиностроение Экономика и бизнес

Группа компаний "АКОМ" продолжает внедрять инновационные технические решения

САМАРА. 21 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 61
Версия для печати

Автокомпонентная отрасль является неотъемлемой частью машиностроения. Группа компаний "АКОМ" на протяжении полутора десятков лет успешно ведет деятельность по производству аккумуляторных батарей на территории Самарской области. Уже шесть лет компания является лидером отрасли. Благодаря постоянному совершенствованию технологий продукцию предприятия хорошо знают за пределами региона и страны.

Фото: Игорь Казановский

Завод заслужил высокую репутацию и доверие со стороны ведущих автопроизводителей. "АКОМ" является единственным поставщиком ПАО "АВТОВАЗ" для всех моделей LADA, включая X-Ray и Vesta. Производятся поставки на Ford, Renault, "Джи Эм-АВТОВАЗ", "Даймлер Камаз РУС", "СиЭнЭйч Индастриал", "Дервейс", ООО "АЗ "ГАЗ", ООО "Трактор". Общая доля поставок "АКОМ" на конвейеры автозаводов России составляет порядка 50%.

"Являясь лидером по производству аккумуляторных батарей в России, занимая 25% отечественного рынка и 70% всех экспортных поставок, "АКОМ" имеет все шансы широко популяризировать бренд "Жигулевский аккумулятор", — сказал президент компании Николай Игнатьев, выступая на недавнем областном форуме "Стратегия лидерства".

Своей работой "АКОМ" на постоянной основе подтверждает, что в России можно производить качественный продукт на уровне мировых стандартов. Цена при этом будет вполне доступной. Секрет успеха в постоянном совершенствовании технологии, развитии производства и внедрении инновационных методов работы. Результатом этого упорного труда становится уникальная продукция — такая, как, например, инновационные аккумуляторы "АКОМ+EFB". Эти батареи эксплуатируются в любых климатических условиях. Чтобы продемонстрировать эту способность потребителю, "АКОМ" провел испытания своего продукта в Арктике. Во время специальной экспедиции "АКОМ+EFB" был протестирован в самых экстремальных условиях: снег, лед, ледяные пещеры, сильная влажность и арктический ветер, и с честью выдержал все испытания. В перспективе — испытания аккумуляторов в пустыне, при погружении на дно океана, а также у подножия вулкана вблизи раскаленной лавы.

А буквально накануне Дня машиностроителя "АКОМом" успешно завершены разработки нового аккумулятора с увеличенным ресурсом. Благодаря инновационной конструкции созданный универсальный свинцово-кислотный аккумулятор с гелеобразным электролитом (GEL Battery) способен функционировать в стационарном и тяговом режимах в экстремальных условиях. Ресурс батареи удалось увеличить на 72,1% по сравнению с импортными аналогами, при этом расчетный срок ее службы составит не менее 20 лет. Новый аккумулятор готовится к постановке в серийное производство на заводе "АКОМ" в Жигулевске, и его выход на рынок будет способствовать снижению импортозависимости в отрасли энергетического машиностроения, кабельной и электротехнической промышленности Российской Федерации.

В канун профессионального праздника президент Группы компаний "АКОМ" Николай Игнатьев выражает слова благодарности работникам всех предприятий группы и желает коллегам и партнерам по отрасли дальнейшего технологического развития и экономического роста.

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Герасимов 27 августа 2018 13:01 Ростех модернизирует самарский двигатель НК-12 для нового поколения Ту-95МС

Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.

Владимир Герасимов 13 августа 2018 15:44 РКЦ "Прогресс" возобновит работы над созданием самолета "Рысачок"

Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.

Евгения Степанова 21 февраля 2018 13:26 Игорь Комаров назвал анекдотом слухи об объединении РКЦ "Прогресс" с другими предприятиями отрасли

Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.

Виктор Морозов 20 февраля 2018 17:42 Игорь Комаров назвал анекдотом слухи об объединении РКЦ "Прогресс" с другими предприятиями отрасли

я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.

Art Markin 20 февраля 2018 16:59 Врио гендиректора РКЦ "Прогресс" может быть назначен Равиль Ахметов

Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....

Фото на сайте

"Авиаагрегат" отметил 10-летний юбилей Госкорпорации "Ростех" спортивными соревнованиями

"Авиаагрегат" отметил 10-летний юбилей Госкорпорации "Ростех" спортивными соревнованиями

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню машиностроителя

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню машиностроителя

На предприятии "АэроВолга" началось серийное производство сверхлегкого самолета-амфибии "Borey"

На предприятии "АэроВолга" началось серийное производство сверхлегкого самолета-амфибии "Borey"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30