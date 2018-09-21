Группа компаний "АКОМ" продолжает внедрять инновационные технические решения

Автокомпонентная отрасль является неотъемлемой частью машиностроения. Группа компаний "АКОМ" на протяжении полутора десятков лет успешно ведет деятельность по производству аккумуляторных батарей на территории Самарской области. Уже шесть лет компания является лидером отрасли. Благодаря постоянному совершенствованию технологий продукцию предприятия хорошо знают за пределами региона и страны.

Завод заслужил высокую репутацию и доверие со стороны ведущих автопроизводителей. "АКОМ" является единственным поставщиком ПАО "АВТОВАЗ" для всех моделей LADA, включая X-Ray и Vesta. Производятся поставки на Ford, Renault, "Джи Эм-АВТОВАЗ", "Даймлер Камаз РУС", "СиЭнЭйч Индастриал", "Дервейс", ООО "АЗ "ГАЗ", ООО "Трактор". Общая доля поставок "АКОМ" на конвейеры автозаводов России составляет порядка 50%.

"Являясь лидером по производству аккумуляторных батарей в России, занимая 25% отечественного рынка и 70% всех экспортных поставок, "АКОМ" имеет все шансы широко популяризировать бренд "Жигулевский аккумулятор", — сказал президент компании Николай Игнатьев, выступая на недавнем областном форуме "Стратегия лидерства".

Своей работой "АКОМ" на постоянной основе подтверждает, что в России можно производить качественный продукт на уровне мировых стандартов. Цена при этом будет вполне доступной. Секрет успеха в постоянном совершенствовании технологии, развитии производства и внедрении инновационных методов работы. Результатом этого упорного труда становится уникальная продукция — такая, как, например, инновационные аккумуляторы "АКОМ+EFB". Эти батареи эксплуатируются в любых климатических условиях. Чтобы продемонстрировать эту способность потребителю, "АКОМ" провел испытания своего продукта в Арктике. Во время специальной экспедиции "АКОМ+EFB" был протестирован в самых экстремальных условиях: снег, лед, ледяные пещеры, сильная влажность и арктический ветер, и с честью выдержал все испытания. В перспективе — испытания аккумуляторов в пустыне, при погружении на дно океана, а также у подножия вулкана вблизи раскаленной лавы.

А буквально накануне Дня машиностроителя "АКОМом" успешно завершены разработки нового аккумулятора с увеличенным ресурсом. Благодаря инновационной конструкции созданный универсальный свинцово-кислотный аккумулятор с гелеобразным электролитом (GEL Battery) способен функционировать в стационарном и тяговом режимах в экстремальных условиях. Ресурс батареи удалось увеличить на 72,1% по сравнению с импортными аналогами, при этом расчетный срок ее службы составит не менее 20 лет. Новый аккумулятор готовится к постановке в серийное производство на заводе "АКОМ" в Жигулевске, и его выход на рынок будет способствовать снижению импортозависимости в отрасли энергетического машиностроения, кабельной и электротехнической промышленности Российской Федерации.

В канун профессионального праздника президент Группы компаний "АКОМ" Николай Игнатьев выражает слова благодарности работникам всех предприятий группы и желает коллегам и партнерам по отрасли дальнейшего технологического развития и экономического роста.