Штрафы за нарушение безопасности дорожного движения будут поступать в Дорожный фонд региона

В пятницу, 21 сентября, на заседании комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике губернской думы рекомендованы к принятию в двух чтениях поправки в региональный закон "О дорожном фонде".
Врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин сообщил, что законопроект подготовлен в связи с принятием федерального закона, который касается изменений в Бюджетный Кодекс РФ в части формирования бюджетных ассигнований дорожных фондов.
Согласно документу, с 1 января 2019 г. штрафы за нарушение законодательства о безопасности дорожного движения, которые поступают в бюджет регионов, будут зачисляться в их дорожные фонды.
По информации регионального министерства управления финансами, прогнозный объем доходов бюджета области от уплаты таких штрафов в 2018 г. составит 2,6 млн рублей. Для того чтобы компенсировать выпадающие доходы министерство транспорта и автомобильных дорог региона разработало проект поправок в постановление регионального правительства "Об утверждении порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Самарской области".
Согласно документу, будет расширен перечень направлений бюджетных ассигнований дорожного фонда губернии.
Напомним, в Самарской области функционируют 914 камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД.
Последние комментарии
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.
Хакимова вводит общественность в заблуждение, с помощью некомпетентных СМИ, не удосужившихся даже прочитать решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.