Штрафы за нарушение безопасности дорожного движения будут поступать в Дорожный фонд региона

В пятницу, 21 сентября, на заседании комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике губернской думы рекомендованы к принятию в двух чтениях поправки в региональный закон "О дорожном фонде".

Врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин сообщил, что законопроект подготовлен в связи с принятием федерального закона, который касается изменений в Бюджетный Кодекс РФ в части формирования бюджетных ассигнований дорожных фондов.

Согласно документу, с 1 января 2019 г. штрафы за нарушение законодательства о безопасности дорожного движения, которые поступают в бюджет регионов, будут зачисляться в их дорожные фонды.

По информации регионального министерства управления финансами, прогнозный объем доходов бюджета области от уплаты таких штрафов в 2018 г. составит 2,6 млн рублей. Для того чтобы компенсировать выпадающие доходы министерство транспорта и автомобильных дорог региона разработало проект поправок в постановление регионального правительства "Об утверждении порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Самарской области".

Согласно документу, будет расширен перечень направлений бюджетных ассигнований дорожного фонда губернии.

Напомним, в Самарской области функционируют 914 камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД.