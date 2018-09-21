В регионе будет создан экспертный совет по цифровой трансформации сельского хозяйства

В Самарской области будет создан экспертный совет по цифровой трансформации сельского хозяйства, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В четверг, 20 сентября, на базе Самарской государственной сельскохозяйственной академии Проектный офис цифрового развития региона провел экспертную сессию "Проблемы и перспективы цифровой трансформации сельского хозяйства Самарской области".
Напомним, проектный офис цифрового развития, созданный по инициативе губернатора Дмитрия Азарова и по предложениям президента Самарского университета Виктора Сойфера, начал свою работу в начале сентября.
К участию в сессии были приглашены представители крупных сельскохозяйственных предприятий региона, предприятий - переработчиков сельхозпродукции, IT-компаний, профильных вузов и другие эксперты в сфере сельского хозяйства.
В рамках этого мероприятия обсуждались вопросы взаимодействия аграрных предприятий региона с вузами и IT-компаниями с целью выхода сельскохозяйственной отрасли на новый уровень цифрового развития. По итогам сессии был определен перечень тезисов, в соответствии с которым планируется дальнейшее взаимодействие по цифровой трансформации сельского хозяйства.
В частности, большинство участников сошлись во мнении, что в регионе необходимо создать экспертный совет по цифровой трансформации сельского хозяйства, а также разработать курсы и модули подготовки и переподготовки кадров и интегрировать их в учебную программу в сфере аграрного образования.
Последние комментарии
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами
Нужно поддерживать отечественного производителя, тем более, что мы это можем. И дело не только в импортозамещении, а в том, что у нас достаточно ресурсов и возможностей, чтобы производить качественные продукты. И при поддержке банка и его индивидуальных программ это становится намного проще
Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉