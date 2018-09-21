16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На городских ярмарках появились местные яблоки "ЯФО" Агрохолдинг "Зерно Жизни" собрал более 153 тыс. т ранних культур Совладельцу "Родника" не удалось оспорить договор поручительства по кредиту для "Кристалла-Лефортово" В Самарской области намолочено 1,7 млн тонн зерна Что и почем продают на главной сельхозярмарке Самары

АПК и пищепром Экономика и бизнес

В регионе будет создан экспертный совет по цифровой трансформации сельского хозяйства

САМАРА. 21 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 55
Версия для печати

В Самарской области будет создан экспертный совет по цифровой трансформации сельского хозяйства, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В четверг, 20 сентября, на базе Самарской государственной сельскохозяйственной академии Проектный офис цифрового развития региона провел экспертную сессию "Проблемы и перспективы цифровой трансформации сельского хозяйства Самарской области".

Напомним, проектный офис цифрового развития, созданный по инициативе губернатора Дмитрия Азарова и по предложениям президента Самарского университета Виктора Сойфера, начал свою работу в начале сентября.

К участию в сессии были приглашены представители крупных сельскохозяйственных предприятий региона, предприятий - переработчиков сельхозпродукции, IT-компаний, профильных вузов и другие эксперты в сфере сельского хозяйства.

В рамках этого мероприятия обсуждались вопросы взаимодействия аграрных предприятий региона с вузами и IT-компаниями с целью выхода сельскохозяйственной отрасли на новый уровень цифрового развития. По итогам сессии был определен перечень тезисов, в соответствии с которым планируется дальнейшее взаимодействие по цифровой трансформации сельского хозяйства.

В частности, большинство участников сошлись во мнении, что в регионе необходимо создать экспертный совет по цифровой трансформации сельского хозяйства, а также разработать курсы и модули подготовки и переподготовки кадров и интегрировать их в учебную программу в сфере аграрного образования.

АПК&Пищепром №15

АПК&Пищепром №14

АПК&Пищепром №13

АПК&Пищепром №12

АПК&Пищепром №11

АПК&Пищепром №10

АПК&Пищепром №9

АПК&Пищепром №8

АПК&Пищепром №7

АПК&Пищепром №6

Гид потребителя

Последние комментарии

Постер Рамке 01 мая 2018 16:47 Холдинг "Амар Групп" планирует выкупить Обшаровскую птицефабрику

Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.

Джин Тоник 27 апреля 2018 14:47 СХАО "Овощевод" выращивает в Тольятти экологически чистые огурцы, помидоры и баклажаны

чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами

Олег Германов 27 апреля 2018 07:37 Сбербанк предлагает аграриям индивидуальный подход и выгодные условия

Нужно поддерживать отечественного производителя, тем более, что мы это можем. И дело не только в импортозамещении, а в том, что у нас достаточно ресурсов и возможностей, чтобы производить качественные продукты. И при поддержке банка и его индивидуальных программ это становится намного проще

Н. У. 22 августа 2017 18:30 "Тандер" потерял шансы на взыскание с мэрии Самары убытков за срыв планов строительства гипермаркета

Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?

Валентина Максимова 17 марта 2017 14:45 В Красноярском районе открылся первый снабженческо-производственный кооператив

До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉

Фото на сайте

В Приволжье прошла юбилейная выставка-ярмарка "Барыня-картошка"

В Приволжье прошла юбилейная выставка-ярмарка "Барыня-картошка"

Молочная ферма "Экопродукт" планирует увеличить поголовье и расширить производственные мощности

Молочная ферма "Экопродукт" планирует увеличить поголовье и расширить производственные мощности

"Алев" формирует рыночный спрос

"Алев" формирует рыночный спрос

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30