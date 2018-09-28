Екатерина Смирнова: "Полипластик" сотрудничает с большинством автопроизводителей, локализовавших производство из пластмассы"

Сегодня НПП "Полипластик" поставляет порядка 25 тысяч тонн в год продукции для российского автопрома. Каковы грядущие планы компании и перспективы сотрудничества с крупнейшими автопроизводителями? В преддверии Дня машиностроителя своим видением ситуации в беседе с Волга Ньюс поделилась заместитель директора по продажам — руководитель направления "Автопром" НПП "Полипластик" Екатерина Смирнова.

— Что делается для того, чтобы увеличить количество потребителей в свете продолжающейся локализации производства автокомпонентов в РФ?

— Действительно, количество моделей, выпускаемых в России, постоянно растет. Это касается как традиционных российских производителей, так и международных концернов, локализующих производство на территории РФ. Научно-производственное предприятие "ПОЛИПЛАСТИК" следит за всеми новинками еще на стадии их разработки. Ведь не секрет, что подбор поставщиков производится задолго до появления новой модели в автосалонах. Для производства полимерных материалов под конкретные требования заказчиков мы используем возможности нашего научно-технического центра, оборудованного по последнему слову техники и укомплектованного высококлассными специалистами. Многие марки, представленные в нашем ассортименте, были разработаны для применения исключительно в определенных моделях. С одной стороны, это не так удобно, так как широкий марочный ассортимент создает трудности при производстве. С другой, требования заказчика для нас всегда на первом месте. Мы готовы исследовать и разрабатывать новые материалы, активно участвовать в процессе.

— С кем из автопроизводителей вы уже сотрудничаете?

— На данный момент, мы сотрудничаем с большинством автопроизводителей, локализовавшими производство автокомпонентов из пластмассы на территории России. Среди основных потребителей можно выделить альянс Renault-Nissan-АвтоВАЗ, Группу ГАЗ, Volkswagen, Peugeot-Citroen Group.

— Какой процент занимает автопром в общем объеме реализации композиционных материалов?

— Потребители из автомобильной промышленности наряду с производителями бытовой техники являются нашими крупнейшими клиентами. Порядка 35% композиционных материалов НПП "ПОЛИПЛАСТИК" отгружается для нужд автопрома.

— Планируете ли увеличивать объемы поставок?

— Как любая компания, мы стремимся к росту и развитию. Рост объемов поставок может быть как интенсивным, так и экстенсивным. Мы прикладываем усилия для интенсивного роста. В частности, локализуем материалы в производстве традиционных партнеров, работая в соответствии с программой по импортозамещению. Также сотрудничаем с предприятиями, которые недавно запустили производство на территории России.

Увеличение объема поставок напрямую связано с макроэкономической ситуацией в стране и покупательской способностью населения. Если будет расти спрос на новые автомобили, соответственно, будет расти производство и потребность в наших материалах. Мы надеемся, что государственные программы стимулирования спроса в ближайшем будущем будут работать, а спрос на новые автомобили — пусть несущественно, но расти.

— Один из крупнейших потребителей тольяттинской площадки НПП "ПОЛИПЛАСТИК" — АвтоВАЗ. Что именно и на какие модели поставляет НПП на завод?

— Действительно, АвтоВАЗ, а также другие производители автокомпонентов, расположенные в Тольятти, являются крупнейшими потребителями наших композитов, производимых в городе. Не буду называть конкретные модели, однако могу сказать, что наши материалы используются в деталях экстерьера и интерьера практически всего существующего модельного ряда.

Мы сотрудничаем с АвтоВАЗом уже более 25 лет. Практически со дня основания нашей компании. В 2016 году именно на тольяттинской площадке была выпущена миллионная тонна композиционных материалов. В тот день вместе с трудовым коллективом НПП "ПОЛИПЛАСТИК" праздничное настроение разделили представители основного потребителя продукции производственной площадки в Тольятти — руководство АвтоВАЗа. Именно на склад главного автомобильного концерна страны отправилась юбилейная тонна в финале церемонии.

— Значит ли это, что вторая миллионная тонна будет выпущена еще через 25 лет?

— Конечно, мы надеемся, что это произойдет раньше. Компания развивается, наращивает темпы производства. Думаю, вторая миллионная тонна — не за горами!

— Каковы ближайшие и долгосрочные перспективы сотрудничества с ВАЗом?

— В будущем, конечно, мы бы хотели поставлять свои материалы на все перспективные модели АвтоВАЗа. Кроме того, хотелось бы ставить перед собой более глобальные цели. Все-таки АвтоВАЗ — член международного автоальянса Renault-Nissan-АвтоВАЗ. И сейчас первоочередной задачей для нас является омологация материалов для моделей альянса, производимых в России, как в Тольятти, так и на заводе Renault в Москве.

— В преддверии грядущего профессионального праздника — Дня машиностроителя — ваши пожелания и поздравления своим партнерам и представителям отрасли…

— Очень значимый праздник именно для Тольятти. От коллектива научно-производственного предприятия "ПОЛИПЛАСТИК" хочу поздравить всех представителей отрасли с Днем машиностроителя. Благодаря вашим усилиям автопром в России не только с честью вышел из всех кризисов, которых в новейшей истории нашей страны было немало, но и смог преумножить годами накопленный опыт и производственный потенциал. В России продолжается строительство новых предприятий, модернизация имеющихся мощностей, на рынок постоянно выводятся новые модели, а количество рабочих мест в отрасли постоянно увеличивается. Желаем развиваться и двигаться в этих направлениях. Вместе мы сможем сделать новые автомобили для нашей страны красивыми и комфортными. Мы, со своей стороны, приложим для этого все усилия. Благополучия и успехов во всех начинаниях!