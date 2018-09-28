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Инвестиции Экономическая политика

В "ТОР Тольятти" появится три новых резидента

ТОЛЬЯТТИ. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В правительстве Самарской области 28 сентября состоялось заседание комиссии по рассмотрению заявок на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития. На заседании было рассмотрено три заявки, все они одобрены.

ООО "Инновационные системы пожаробезопасности" планирует начать работу в качестве резидента ТОР "Тольятти" с проектом "Организация производства полного цикла по выпуску инновационных устройств пожаротушения". Заявленный объем инвестиций — 28 млн руб., планируемое количество рабочих мест — 20.

ООО "Волжский завод промышленной арматуры" планирует начать работу в качестве резидента ТОР "Тольятти" с проектом "Запуск новой линии по изготовлению хомутов гидравлических ремонтно-соединительных". Целью инвестиционного проекта является запуск новой линии по производству гидравлических ремонтно-соединительных хомутов, используемых для устранения аварий на трубопроводе в кратчайшие сроки без отключения водоснабжения, а также ремонта или поврежденных трубопроводов из различных материалов.

Заявленный объем инвестиций — 23,6 млн руб., планируемое количество рабочих мест — 20.

ООО "Толхотел" планирует начать работу в качестве резидента ТОР "Тольятти" с проектом "Создание гостиницы международного отельного оператора ACCORHOTELS под брендом IBIS уровня 3 звезды.

Целью инвестиционного проекта является открытие гостиницы и развитие внутреннего туризма.

Заявленный объем инвестиций 277 млн руб., планируемое количество рабочих мест — 45.

Гид потребителя

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А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?

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