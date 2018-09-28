В "ТОР Тольятти" появится три новых резидента

В правительстве Самарской области 28 сентября состоялось заседание комиссии по рассмотрению заявок на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития. На заседании было рассмотрено три заявки, все они одобрены.
ООО "Инновационные системы пожаробезопасности" планирует начать работу в качестве резидента ТОР "Тольятти" с проектом "Организация производства полного цикла по выпуску инновационных устройств пожаротушения". Заявленный объем инвестиций — 28 млн руб., планируемое количество рабочих мест — 20.
ООО "Волжский завод промышленной арматуры" планирует начать работу в качестве резидента ТОР "Тольятти" с проектом "Запуск новой линии по изготовлению хомутов гидравлических ремонтно-соединительных". Целью инвестиционного проекта является запуск новой линии по производству гидравлических ремонтно-соединительных хомутов, используемых для устранения аварий на трубопроводе в кратчайшие сроки без отключения водоснабжения, а также ремонта или поврежденных трубопроводов из различных материалов.
Заявленный объем инвестиций — 23,6 млн руб., планируемое количество рабочих мест — 20.
ООО "Толхотел" планирует начать работу в качестве резидента ТОР "Тольятти" с проектом "Создание гостиницы международного отельного оператора ACCORHOTELS под брендом IBIS уровня 3 звезды.
Целью инвестиционного проекта является открытие гостиницы и развитие внутреннего туризма.
Заявленный объем инвестиций 277 млн руб., планируемое количество рабочих мест — 45.
Последние комментарии
Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"
это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))
А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?
На подготовку региона? Аффтор—перекрестись! Кроме Самары ЧМ-2018 по капиталовложениям ни один населённый пункт не затронет. Да и в Самаре соорудят дай Бог десятую часть из радужных ньювасюковских обещаний Колывана
Электрощит и предприятия СО (внебюджетные средства) не потянет строительство