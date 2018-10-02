В Самаре пройдет VIII Областной молодежный фестиваль инклюзивного творчества "Мы - талантливы"

В четверг, 4 октября, в 11:00, в Самарской областной юношеской библиотеке (пр. Ленина, 14) состоится VIII Областной молодежный фестиваль инклюзивного творчества "Мы — талантливы" (12+), сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Ежегодно фестиваль собирает до 500 молодых людей с ограниченными возможностями здоровья из всех муниципальных районов и городов Самарской области. В рамках программы участники демонстрируют свои творческие способности в различных видах искусства. Тема этого года посвящена 45-летию юношеской библиотеки: "Без пяти полвека".

Цель фестиваля: создание условий для организации инклюзивного творческого пространства, объединяющего людей с ограниченными возможностями здоровья и здоровых людей, способствующего раскрытию их творческого потенциала, развитию талантов в духе понимания, терпимости, уважения к различиям.

С начала сентября открылся сбор заявок на участие в фестивале, в котором возможны две формы участия: организация тематических площадок и участие в гала-концерте. Тематическая площадка предполагает выставку творческих работ, проведение обучающих мастер-классов и интерактивные формы взаимодействия с посетителями фестиваля. Показать свои сценические таланты участники смогут, приняв участие в гала-концерте и представив танцевальные, вокальные или эстрадные номера. В этом году будет работать 10 тематических площадок, а концертная программа будет состоять из 10 выступлений разных жанров.