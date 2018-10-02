В Самаре пройдет VIII Областной молодежный фестиваль инклюзивного творчества "Мы - талантливы"

В четверг, 4 октября, в 11:00, в Самарской областной юношеской библиотеке (пр. Ленина, 14) состоится VIII Областной молодежный фестиваль инклюзивного творчества "Мы — талантливы" (12+), сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.
Ежегодно фестиваль собирает до 500 молодых людей с ограниченными возможностями здоровья из всех муниципальных районов и городов Самарской области. В рамках программы участники демонстрируют свои творческие способности в различных видах искусства. Тема этого года посвящена 45-летию юношеской библиотеки: "Без пяти полвека".
Цель фестиваля: создание условий для организации инклюзивного творческого пространства, объединяющего людей с ограниченными возможностями здоровья и здоровых людей, способствующего раскрытию их творческого потенциала, развитию талантов в духе понимания, терпимости, уважения к различиям.
С начала сентября открылся сбор заявок на участие в фестивале, в котором возможны две формы участия: организация тематических площадок и участие в гала-концерте. Тематическая площадка предполагает выставку творческих работ, проведение обучающих мастер-классов и интерактивные формы взаимодействия с посетителями фестиваля. Показать свои сценические таланты участники смогут, приняв участие в гала-концерте и представив танцевальные, вокальные или эстрадные номера. В этом году будет работать 10 тематических площадок, а концертная программа будет состоять из 10 выступлений разных жанров.
Последние комментарии
Предположение не есть распоряжение. Но памятник надо сохранить на деле.
Сохранение культурного наследия, дело хорошее. Правда зависит от многого.
Опять какая то Легенда? Мало известных фирм? Длящаяся работа на объекте напрягает((
Может и озеро уже частное? Странновато.
Молодца! Хорошее начало!