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Дорожное строительство Транспорт и связь

ФАС признала наличие картеля между Самаратрансстроем и С.И.Т.И.

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Федеральная антимонопольная служба признала ООО "Самаратрансстрой", ООО "Ульяновсктрансстрой" и ООО "С.И.Т.И." нарушившими закон "О защите конкуренции".

Так, ФАС обнаружила между Самаратрансстроем и Ульяновсктрансстроем, а также Самаратрансстроем и С.И.Т.И. картельные соглашения, которые привели "к поддержанию цен на торгах, организованных для выполнения общестроительных работ по ремонту автомобильных дорог в Самарской и Ульяновской областях".

Решение и материалы по делу антимонопольная служба намерена направить в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 178 УК РФ ("Ограничение конкуренции"). Информацию об этом опубликовал в своем твиттере депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн, а также подтвердили в пресс-службе ФАС России.

Напомним, сведения об обнаружении антимонопольной службой признаков картеля в действиях этих компаний впервые появились в публичной плоскости в феврале текущего года. Как пояснялось, признаки нарушения антимонопольного законодательства были выявлены при проведении 14 аукционов в период с 2015 по 2017 гг. на общую сумму свыше 4 млрд рублей. В ФАС сообщали, что, "принимая участие в электронных аукционах, организации, вероятно, создавали видимость конкуренции, в результате чего начальная максимальная цена контракта снижалась не более чем на 0,5%".

На конкретные аукционы в ФАС не указывали. Но, как сообщали источники Волга Ньюс, речь якобы шла об аукционах на ремонт ул. Ново-Садовой (от ул. Полевой до пр. Кирова, первый этап), выполнение работ на участке ПК 70-ПК 108 объекта "Проектирование и строительство мостового перехода "Кировский" через р. Самара", ремонт дороги Волжский-Курумоч - Урал в Красноярском районе области, ремонт дороги в обход села Красный Яр, ремонт расположенного в Похвистневском районе участка (153+000 - 158+000 км) дороги Самара - Бугуруслан, капитальный ремонт Московского шоссе (участок 1+300 км - 1+650 км).

По информации Волга Ньюс, во всех шести аукционах участвовало по две компании - ООО "Самаратрансстрой" и ООО "Ульяновсктрансстрой". Победило во всех этих торгах "Самаратрансстрой".

Кроме того, источники Волга Ньюс сообщали, что в 2016-2017 гг. ООО "Самаратрансстрой" и ООО "С.И.Т.И." совместно участвовали в трех аукционах: по ремонту Волжского шоссе - от Красноглинского шоссе до ул. Демократической, а также по двум этапам ремонта Красноглинского шоссе - от моста через р. Сок до Волжского шоссе. Победителем во всех трех случаях стало ООО "Самаратрансстрой".

По данным ИАС Seldon Basis, директором ООО "Ульяновсктрансстрой" является Павел Степанов, который до октября 2012 г. входил в состав учредителей ООО "Самаратрансстрой". Владелец "Ульяновсктрансстроя" - Олег Дорошенко.

Директором ООО "Самаратрансстрой", согласно сведениям ИАС Seldon Basis, является Сергей Сурков, владельцем - Олег Лайченков.

ООО "Ульяновсктрансстрой" и ООО "Самаратрансстрой" специализируются на строительстве автомобильных дорог и автомагистралей. Выручка компании "Самаратрансстрой" по итогам 2017 г. составила 5,5 млрд руб., чистая прибыль - 672 тыс. руб., "Ульяновсктрансстроя" - 1,4 млрд руб. и 61,4 млн руб., соответственно.

ООО "С.И.Т.И." специализируется, согласно ИАС Seldon Basis, на строительстве жилых и нежилых зданий. Директором и владельцем общества является Сергей Рейнюк. Выручка компании по итогам 2017 г. составила 1,5 млрд руб., чистая прибыль - 41 тыс. рублей.

Гид потребителя

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Алекс Меломан 21 февраля 2018 07:49 В чем ФАС подозревает руководство Самаратрансстроя и С.И.Т.И.

Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.

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