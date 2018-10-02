ФАС признала наличие картеля между Самаратрансстроем и С.И.Т.И.

Федеральная антимонопольная служба признала ООО "Самаратрансстрой", ООО "Ульяновсктрансстрой" и ООО "С.И.Т.И." нарушившими закон "О защите конкуренции".

Так, ФАС обнаружила между Самаратрансстроем и Ульяновсктрансстроем, а также Самаратрансстроем и С.И.Т.И. картельные соглашения, которые привели "к поддержанию цен на торгах, организованных для выполнения общестроительных работ по ремонту автомобильных дорог в Самарской и Ульяновской областях".

Решение и материалы по делу антимонопольная служба намерена направить в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 178 УК РФ ("Ограничение конкуренции"). Информацию об этом опубликовал в своем твиттере депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн, а также подтвердили в пресс-службе ФАС России.

Напомним, сведения об обнаружении антимонопольной службой признаков картеля в действиях этих компаний впервые появились в публичной плоскости в феврале текущего года. Как пояснялось, признаки нарушения антимонопольного законодательства были выявлены при проведении 14 аукционов в период с 2015 по 2017 гг. на общую сумму свыше 4 млрд рублей. В ФАС сообщали, что, "принимая участие в электронных аукционах, организации, вероятно, создавали видимость конкуренции, в результате чего начальная максимальная цена контракта снижалась не более чем на 0,5%".

На конкретные аукционы в ФАС не указывали. Но, как сообщали источники Волга Ньюс, речь якобы шла об аукционах на ремонт ул. Ново-Садовой (от ул. Полевой до пр. Кирова, первый этап), выполнение работ на участке ПК 70-ПК 108 объекта "Проектирование и строительство мостового перехода "Кировский" через р. Самара", ремонт дороги Волжский-Курумоч - Урал в Красноярском районе области, ремонт дороги в обход села Красный Яр, ремонт расположенного в Похвистневском районе участка (153+000 - 158+000 км) дороги Самара - Бугуруслан, капитальный ремонт Московского шоссе (участок 1+300 км - 1+650 км).

По информации Волга Ньюс, во всех шести аукционах участвовало по две компании - ООО "Самаратрансстрой" и ООО "Ульяновсктрансстрой". Победило во всех этих торгах "Самаратрансстрой".

Кроме того, источники Волга Ньюс сообщали, что в 2016-2017 гг. ООО "Самаратрансстрой" и ООО "С.И.Т.И." совместно участвовали в трех аукционах: по ремонту Волжского шоссе - от Красноглинского шоссе до ул. Демократической, а также по двум этапам ремонта Красноглинского шоссе - от моста через р. Сок до Волжского шоссе. Победителем во всех трех случаях стало ООО "Самаратрансстрой".