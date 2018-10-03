В Хворостянском районе горит 700 тонн сена

Во вторник, 2 октября, в 19:10 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Советская в п. Студенцы Хворостянского района, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горит 700 тонн сена. В борьбе с огнем участвуют 49 человек. Используется 15 единиц техники. Пожар удалось локализовать в 21:21. Тушение продолжается. Причина пожара и ущерб устанавливаются.