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Животноводство АПК и пищепром

В Старой Ивановке осваиваются австралийские мясные Мандалонги

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ГК СИНКО развивает мясное животноводство. На ферму СХП "Юреево" в селе Старая Ивановка Кошкинского района завезли новое стадо коров австралийской мясной породы.

Фото: Фото предоставлено ГК СИНКО

Бычков австралийской породы Мандалонг используют для производства так называемого "мраморного" мяса, которое считается менее жирным, богатым белком, наиболее питательным и легкоусвояемым, можно сказать, диетическим.

Начать работу с породой в СХП "Юреево" решили с трехсот голов, половина из которых — коровы для воспроизводства, а другая — телята. По мнению директора предприятия Дмитрия Аксенова, это оптимально для первого этапа. Ведь у каждой породы есть специфика, которую необходимо изучить.

Животные мандалонгской породы выведены в Австралии, но хорошо акклиматизируются в наших условиях зоны Среднего Поволжья. Молодняк вполне освоился на местных пастбищах, быстро растёт и развивается. Уже в год бычки набирают более 450 кг, что по требованиям ГОСТа соответствует классу "отборный", а к моменту забоя — до 600 кг, причем их убойный выход — 70%, что в мясном животноводстве считается очень высоким показателем.

Немаловажно и то, что в агрохолдинге "Зерно Жизни" есть своя собственная кормовая база для животных. В Кошкинском районе ежегодно под выращивание кормовых культур отводится более тысячи га земель, часть из которых кукуруза, которая плющится на специальном оборудовании и сохраняет питательную ценность на протяжении всего года. Фуражное зерно для животных поступает со всех растениеводческих хозяйств агрохолдинга. Все это позволяет оптимизировать экономику производства, а, следовательно, и отпускные цены для местных мясокомбинатов.

Гид потребителя

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