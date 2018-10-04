В Старой Ивановке осваиваются австралийские мясные Мандалонги

ГК СИНКО развивает мясное животноводство. На ферму СХП "Юреево" в селе Старая Ивановка Кошкинского района завезли новое стадо коров австралийской мясной породы.

Бычков австралийской породы Мандалонг используют для производства так называемого "мраморного" мяса, которое считается менее жирным, богатым белком, наиболее питательным и легкоусвояемым, можно сказать, диетическим.

Начать работу с породой в СХП "Юреево" решили с трехсот голов, половина из которых — коровы для воспроизводства, а другая — телята. По мнению директора предприятия Дмитрия Аксенова, это оптимально для первого этапа. Ведь у каждой породы есть специфика, которую необходимо изучить.

Животные мандалонгской породы выведены в Австралии, но хорошо акклиматизируются в наших условиях зоны Среднего Поволжья. Молодняк вполне освоился на местных пастбищах, быстро растёт и развивается. Уже в год бычки набирают более 450 кг, что по требованиям ГОСТа соответствует классу "отборный", а к моменту забоя — до 600 кг, причем их убойный выход — 70%, что в мясном животноводстве считается очень высоким показателем.

Немаловажно и то, что в агрохолдинге "Зерно Жизни" есть своя собственная кормовая база для животных. В Кошкинском районе ежегодно под выращивание кормовых культур отводится более тысячи га земель, часть из которых кукуруза, которая плющится на специальном оборудовании и сохраняет питательную ценность на протяжении всего года. Фуражное зерно для животных поступает со всех растениеводческих хозяйств агрохолдинга. Все это позволяет оптимизировать экономику производства, а, следовательно, и отпускные цены для местных мясокомбинатов.