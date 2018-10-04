В Старой Ивановке осваиваются австралийские мясные Мандалонги

ГК СИНКО развивает мясное животноводство. На ферму СХП "Юреево" в селе Старая Ивановка Кошкинского района завезли новое стадо коров австралийской мясной породы.
Бычков австралийской породы Мандалонг используют для производства так называемого "мраморного" мяса, которое считается менее жирным, богатым белком, наиболее питательным и легкоусвояемым, можно сказать, диетическим.
Начать работу с породой в СХП "Юреево" решили с трехсот голов, половина из которых — коровы для воспроизводства, а другая — телята. По мнению директора предприятия Дмитрия Аксенова, это оптимально для первого этапа. Ведь у каждой породы есть специфика, которую необходимо изучить.
Животные мандалонгской породы выведены в Австралии, но хорошо акклиматизируются в наших условиях зоны Среднего Поволжья. Молодняк вполне освоился на местных пастбищах, быстро растёт и развивается. Уже в год бычки набирают более 450 кг, что по требованиям ГОСТа соответствует классу "отборный", а к моменту забоя — до 600 кг, причем их убойный выход — 70%, что в мясном животноводстве считается очень высоким показателем.
Немаловажно и то, что в агрохолдинге "Зерно Жизни" есть своя собственная кормовая база для животных. В Кошкинском районе ежегодно под выращивание кормовых культур отводится более тысячи га земель, часть из которых кукуруза, которая плющится на специальном оборудовании и сохраняет питательную ценность на протяжении всего года. Фуражное зерно для животных поступает со всех растениеводческих хозяйств агрохолдинга. Все это позволяет оптимизировать экономику производства, а, следовательно, и отпускные цены для местных мясокомбинатов.
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Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉
В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !
А на самом деле так называемые дома сделаны из вагонных контнейнеров слепленных три в один и что же там хорошего?
Догоним и перегоним самих себя! Усинское" с 2003 г. ведет строительство животноводческого комплекса. Предприятие, сформированное на базе колхоза "Родина" в Сызранском районе, планировало создать полноценный животноводческий комплекс в две очереди путем реконструкции имеющихся зданий и строительства новых. В итоге должна была заработать молочная ферма на 800 голов дойного стада и 1,2 тыс. голов молодняка. С 2003 г. по 2006 г. из областного бюджета предприятию выделялось восемь бюджетных кредитов на общую сумму 230 млн рублей. В период с 2010 г. по 2012 г. уставный фонд "Усинского" пополнялся областными бюджетными инвестициями четыре раза—в общей сумме на 418 млн рублей. В 2004-2007 гг. строительство осуществлял заказчик-застройщик ОАО "Стройагроинвесткомплект". В 2012 г. предприятие привлекло к реализации проекта по реконструкции первого пускового комплекса, включающего в себя молочную ферму, нового генподрядчика – ООО "Строительная компания "СтройинтеХ". Однако сроки выполнения работ неоднократно переносились.