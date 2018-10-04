В Похвистневе расследуют уголовное дело о стрельбе в собаку

В Похвистневе расследуют уголовное дело о стрельбе в животное из охотничьего ружья. Беспородная собака получила три огнестрельных ранения. Сейчас правоохранительные органы пытаются установить личность стрелявшего.

В Самарской области чаще стали возбуждать уголовные дела по факту жестокого обращения с животными. Одним из первых до суда дошло дело кинолога, которая в 2016 году кинула беременную кошку под машину. Напомним, женщину за это уволили и оштрафовали на 20 тыс. рублей. В Отрадном мужчину приговорили к 80 часам обязательных работ за расправу над щенком, который мешал сажать цветы.

Ранее подобные дела возбуждали "со скрипом" и после широкого общественного резонанса, который, впрочем, не гарантировал того, что виновный понесет наказание: ничем закончилось дело о вьетнамской бойне в Южном проезде в Самаре и о медленном и, вероятно, осмысленном наезде иномаркой на собаку на территории одной из городских баз.

Прокуратура сообщает, что в области усилена профилактическая работа, цель которой - объяснить жителям, что жестокое обращение с животными - это уголовное преступление. Проводятся лекции в школах, информацию размещают в СМИ, приютах и зоомагазинах, а в Алексеевском районе даже организовали "горячую линию", на которую можно сообщать об издевательствах над животными.

Также надзорное ведомство усилило контроль за местами содержания зверей: "Прокуратурой Тольятти в ходе проверки приюта "Добрый След" установлено, что ветеринарно-санитарное состояние территории приюта является неудовлетворительным, повсюду разбросан мусор, не обеспечен вывоз отходов с его территории, в связи с чем в адрес руководителя внесено представление об устранении нарушений", - сообщили в прокуратуре Самарской области. Акт прокурорского реагирования пока находится в стадии рассмотрения.