В Похвистневе расследуют уголовное дело о стрельбе в собаку

В Похвистневе расследуют уголовное дело о стрельбе в животное из охотничьего ружья. Беспородная собака получила три огнестрельных ранения. Сейчас правоохранительные органы пытаются установить личность стрелявшего.
В Самарской области чаще стали возбуждать уголовные дела по факту жестокого обращения с животными. Одним из первых до суда дошло дело кинолога, которая в 2016 году кинула беременную кошку под машину. Напомним, женщину за это уволили и оштрафовали на 20 тыс. рублей. В Отрадном мужчину приговорили к 80 часам обязательных работ за расправу над щенком, который мешал сажать цветы.
Ранее подобные дела возбуждали "со скрипом" и после широкого общественного резонанса, который, впрочем, не гарантировал того, что виновный понесет наказание: ничем закончилось дело о вьетнамской бойне в Южном проезде в Самаре и о медленном и, вероятно, осмысленном наезде иномаркой на собаку на территории одной из городских баз.
Прокуратура сообщает, что в области усилена профилактическая работа, цель которой - объяснить жителям, что жестокое обращение с животными - это уголовное преступление. Проводятся лекции в школах, информацию размещают в СМИ, приютах и зоомагазинах, а в Алексеевском районе даже организовали "горячую линию", на которую можно сообщать об издевательствах над животными.
Также надзорное ведомство усилило контроль за местами содержания зверей: "Прокуратурой Тольятти в ходе проверки приюта "Добрый След" установлено, что ветеринарно-санитарное состояние территории приюта является неудовлетворительным, повсюду разбросан мусор, не обеспечен вывоз отходов с его территории, в связи с чем в адрес руководителя внесено представление об устранении нарушений", - сообщили в прокуратуре Самарской области. Акт прокурорского реагирования пока находится в стадии рассмотрения.
Последние комментарии
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .
Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны
Гудованный хочет соскочить со взятки. Службой я не торгую, просто мелкий мошенник...