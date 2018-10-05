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АПК и пищепром Экономика и бизнес

Сельхозмашиностроители губернии обсудили актуальные вопросы отрасли

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пос. Стройкерамика Волжского района на территории компании "Пегас-Агро", состоялся круглый стол, на котором обсудили текущую ситуацию и перспективы сельхозмашиностроения, сообщает департамент информполитики администрации губернатора.

В мероприятии приняли участие врио заместитель председателя правительства — министра промышленности и технологии Самарской области Николай Брусникин, министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин, а также руководители крупнейших региональных отраслевых предприятий.

Совещание, инициированное областным минпромом, началось с осмотра производственной площадки. Коммерческий директор компании Анна Синицина продемонстрировала техническое оснащение предприятия. У "Пегас-Агро", созданного в 1997 г., более 100 единиц высокотехнологичного оборудования, в том числе производства Японии и Германии.

Выступая с докладом, Анна Синицина подчеркнула, что благодаря участию компании в федеральной программе "Повышение производительности труда и поддержка занятости", предприятие смогло повысить качественные и количественные показатели.

"Мы смогли без привлечения новых сотрудников увеличить производительность более чем в два раза. На начало программы наше предприятие производило две единицы техники в день, сейчас этот показатель составляет 4-4,5 единицы. Еще один важный для нас показатель — это снижение количества дефектов", — рассказала Анна Синицина.

Генеральный директор АО "Евротехника" рассказал о проблемах субсидирования закупок сельхозтехники в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1432. По словам Вадима Смирнова, после повышения скидки до 25% — объем приобретаемой по льготам техники существенно вырос. И у сельхозпроизводителей есть опасения, что выделенных в рамках программы на 2018 год 10 млрд рублей может на всех не хватить. В тоже время, 2 млрд руб. заложенные на 2019 г. — вряд ли покроют договоры, оставшиеся с этого года.

"Эта тема действительно актуальна. К сожалению, очень часто правила игры меняются, и это не может не сказываться на финансовом состоянии предприятий. В случае возникновения кассового разрыва, компании не смогут инвестировать средства в свое развитие", — отметил Николай Абашин.

По итогам обсуждения этого вопроса руководители профильных ведомств совместно с представителями отрасли приняли решение подготовить обращение в адрес правительства Российской Федерации с конкретными предложениями по выходу из складывающейся ситуации. Данный вопрос является актуальным не только для самарских сельхозмашиностроителей. Кроме того, будут подготовлены предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы и процедуры получения субсидий.

"Последние 2-3 года компании губернии, выпускающие сельхозтехнику, уверенно наращивают объемы и модельный ряд, предлагают современные технологические решения для сельхозпроизводителей. Важно сохранить темпы технического переоснащения и повышения производительности труда, которые предприятия отрасли демонстрируют сегодня. Самарская сельхозтехника будет представлена на международной выставке АГРОСАЛОН 2018, что говорит о серьёзных планах предприятий по продвижению на российские и зарубежные рынки", — подчеркнул глава областного минпрома.

Представители предприятий отметили, что подобный формат, когда производители могут наглядно продемонстрировать свои достижения, а также обсудить с коллегами острые темы отрасли, является продуктивным и эффективным способом взаимодействия как друг с другом, так и с представителями власти. Очередная встреча должна состояться в октябре на базе сызранского "Сельмаша".

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