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Интернет Транспорт и связь

Самарский МегаФон вновь подтвердил лидерство по скоростям 4G-интернета

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания Ookla, мировой лидер в области тестирования и анализа Интернета, опубликовала итоги нового исследования скоростей мобильного доступа. По результатам тестов, сделанных абонентами всех ведущих операторов в I и II кварталах 2018 года, первое место в Самарской области и России занял МегаФон.

В ходе исследований Ookla анализирует данные миллионов замеров, сделанных пользователями разработанного ею приложения Speedtest. По итогам 2017 года и первой половины 2018 года лучшие показатели продемонстрировал 4G-интернет компании "МегаФон".

Обладая самым большим в России количеством базовых станций, уникальным частотным ресурсом и технологиями, позволяющими обеспечивать высокие скорости передачи данных даже в подвалах, лифтах и других закрытых помещениях, МегаФон стал самым быстрым как в целом по России, так и в Самарской области в частности. В нашем регионе средняя скорость скачивания для 4G-устройств превысила 21 Мбит/с, для всех типов устройств — 17 Мбит/с.

В настоящее время скоростная сеть 4G МегаФона доступна 95% населения Самарской области. В столице региона и близлежащих населенных пунктах оператором запущена сеть LTE-Advanced с максимальными скоростями до 300 Мбит/с.

"Наш мобильный Интернет не только быстрый, но и доступный большому числу абонентов. Так, на акционных тарифах "Включайся!" мы предлагаем безлимитный трафик. Это очередной большой шаг, который мы сделали, идя навстречу пожеланиям пользователям самого быстрого мобильного Интернета", — отмечает Максим Токаренко, директор Самарского регионального отделения компании "МегаФон".

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 28 мая 2014 10:11 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.

Thought Mind 27 мая 2014 17:32 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...

Африкантова Екатерина 27 мая 2014 10:14 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...

Ivan Parshnev 26 мая 2014 17:37 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )

Африкантова Екатерина 26 мая 2014 08:47 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???

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