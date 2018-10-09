Делегация Самарской области примет участие в XX агропромышленной выставке "Золотая осень-2018"

В период с 10 по 13 октября в Москве на территории ВДНХ состоится 20-я Российская агропромышленная выставка "Золотая осень-2018", организатором которой выступает Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.
Как сообщает областное аграрное ведомство, экспозиция Самарской области будет представлена коллективным стендом ведущих организаций агропромышленного комплекса:
- ПАО "КуйбышевАзот";
- ООО "Компания Био-Тон";
- АО "Евротехника";
- ООО "Пегас-Агро";
- ФГБОУ ВО "Самарская государственная сельскохозяйственная академия";
- ООО "Фабрика качества".
Представители региона представят инвестиционные проекты и лучшие национальные продовольственные товары. Сформирована официальная делегация в составе представителей муниципальных районов, руководителей передовых сельскохозяйственных, перерабатывающих предприятий и производителей сельскохозяйственной техники, научных организаций, глав крестьянских (фермерских) хозяйств Самарской области.
Как отмечают в областном минсельхозе, на протяжении последних лет экспозиция регионального АПК по итогам участия во Всероссийской агропромышленной выставке завоевывает наивысшие награды.
Выставка "Золотая осень" является главным ежегодным аграрным форумом страны, направленным на установление взаимовыгодных контактов, расширение торговых и кооперационных связей между субъектами Российской Федерации, странами СНГ и дальнего зарубежья.
В рамках мероприятия планируется проведение широкого круга деловых мероприятий, презентаций, конкурсов, а также специализированных программ в отраслевых разделах выставки, в которых примут участие предприятия и организации, производящие продукцию для агропромышленного комплекса. Обширная деловая программа выставки способствует установлению взаимовыгодных контактов между производителями и покупателями сельскохозяйственных товаров.
Последние комментарии
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами
Нужно поддерживать отечественного производителя, тем более, что мы это можем. И дело не только в импортозамещении, а в том, что у нас достаточно ресурсов и возможностей, чтобы производить качественные продукты. И при поддержке банка и его индивидуальных программ это становится намного проще
Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉