Имущество банкротящегося Игоря Чекменева готовят к продаже

Кредиторам бенефициара ООО "ИК "Перспектива плюс" и бывшего заместителя генерального директора ЗАО "Волжское конструкторское бюро" ракетно-космической корпорации "Энергия" Игоря Чекменева, находящегося в процедуре банкротства, могут достаться его квартира, гараж, катер, а также доли в уставных капиталах подконтрольных ему компаний, пишет "КоммерсантЪ".

Конкурсный управляющий банкротством предпринимателя Игоря Чекменева Оксана Николаева опубликовала сведения о результатах инвентаризации его имущества, которое может быть продано на торгах для расчета с кредиторами. Согласно отчету, Чекменеву принадлежат три квартиры в Ленинском, Октябрьском и Кировском районах, гараж, катер, а также доли в уставных капиталах ООО "Комплекс современных технологий" (номинальная стоимость 5 млн руб.), ООО "Фонд инвест" (200 тыс.), ООО "Стаунтон‑1" (784 тыс.), ООО "Гринланд" (2,1 млн руб.), ООО "ИК "Перспектива плюс" (11 млн руб.), ООО "Научно-производственная фирма "Технологии упрочнения материалов" (250 тыс. руб.) и акции АО "Оргтехнефтестрой" (25,6 тыс. руб.). По оценке экспертов, от реализации всего имущества удастся выручить порядка 30 млн рублей.

С заявлением о банкротстве предпринимателя из-за долга в размере более 62 млн руб. в феврале этого года в суд обратился Сбербанк, однако требования кредитной организации суд счел необоснованными. Вскоре производство по делу о несостоятельности Чекменева началось по иску Кошелев‑банка с суммой требования в размере 8,4 млн руб. В реестр кредиторов также пытаются попасть Оскар Чепрасов (8,6 млн руб.), Банк ВТБ (1,2 млн руб.), Банк Зенит (318,9 тыс. руб.), также Кошелев‑банк намерен включить в список еще порядка 5 млн руб. Однако это еще не все долги бизнесмена. По данным сайта Федеральной службы судебных приставов, в отношении него ведется пять исполнительных производств на общую сумму порядка 39 млн руб. Из этих средств более 32 млн руб. Чекменев должен АктивКапитал Банку, который весной этого года лишился лицензии. В 2017 г. кредитная организация в районном суде взыскала эту сумму солидарно с Игоря Чекменева и "Оргтехнефтестроя".

Игорь Чекменев также является фигурантом уголовного дела о мошенничестве на посту заместителя генерального директора ЗАО "Волжское конструкторское бюро ракетно-космической корпорации "Энергия". В 2017 г. Игоря Чекменева обвинили в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при выполнении государственного заказа по программе Роскосмоса. Аналогичное обвинение предъявляли гендиректору "Энергии" Владимиру Рябову и бывшему главному конструктору компании Михаилу Фирстову. В 2016 г. Михаила Фирстова приговорили к двум годам колонии общего режима, Владимира Рябова — к полутора годам в колонии общего режима. Расследование дела в отношении Игоря Чекменева продолжается. Ранее он восемь месяцев находился под домашним арестом. Уголовное дело, по словам Чекменева, являющееся надуманным, помешало, как он говорил, обслуживать кредиты, что и привело к банкротству.

Юристы поясняют, что, если найденного имущества не хватит для расчета с кредиторами, конкурсный управляющий вправе обжаловать сделки по отчуждению другого имущества. "Фактически любые действия, совершенные должником в период, предваряющий введение в отношении него процедуры банкротства, могут быть оспорены, и, как показывает практика, сейчас управляющим удается это делать достаточно успешно", — говорит партнер компании "НАФКО-Консультанты" Ирина Мостовая.