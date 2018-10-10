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Преступления Происшествия

Жительнице Сызрани, обвиняемой в двойном убийстве, не удалось выйти под домашний арест

СЫЗРАНЬ. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 9 октября, в Самарском областном суде рассматривали апелляционную жалобу 49-летней подследственной Марины Савиновой. Ее подозревают в убийстве престарелой женщины и ее сына.

Напомним, в марте 2018 г. в Сызрани был убит ударом ножа в спину 48-летний Михаил Катков и задушена его мать.

Через месяц по подозрению в преступлении арестовали санитарку местного госпиталя. Савинова поначалу причастность к убийствам категорически отрицала. Потом она написала явку с повинной, где сообщила, что причиной конфликта с Катковым были ее долги.

На последнем заседании суда женщина вновь заявила, что никого не убивала и потому скрываться от следствия не собирается. Савинова просила отпустить ее под домашний арест потому, что ее муж — инвалид первой группы находится в крайне тяжелом состоянии и ему требуется постоянный уход.

Но суд второй инстанции оставил решение Сызранского горсуда без изменения, и оно вступило в законную силу. Савиновой предстоит оставаться в следственном изоляторе до 23 ноября, когда предполагают завершить расследование.

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