16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Клиенты ВТБ Страхование теперь могут отслеживать статус урегулирования в онлайн-режиме За I полугодие объем застрахованных вкладов населения в банках региона сократился на 27% В I полугодии клиенты ВТБ МС приобрели 4 тыс. полисов ДМС "Росгосстрах" оштрафовали на 100 тысяч за навязывание дополнительных услуг Чем чревато отсутствие ОСАГО и какие штрафы за это предусмотрены

Страхование Финансы

Клиенты ВТБ Страхование теперь могут отслеживать статус урегулирования в онлайн-режиме

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 35
Версия для печати

ВТБ Страхование запускает новый сервис, который позволит клиентам отслеживать изменение статуса урегулирования в режиме онлайн на сайте компании. Такая возможность доступна для убытков по розничным продуктам — КАСКО, страхование имущества и ответственности, а также для личных видов страхования.

Для того чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зайти на сайт страховой компании и в соответствующем поле ввести номер убытка, который передается клиенту при регистрации обращения о наступлении страхового случая. В результате выдается сообщение с кратким описанием стадии, на которой на данный момент находится процесс урегулирования убытка.

Дмитрий Васин, директор департамента урегулирования убытков компании ВТБ Страхование, прокомментировал: "Мы стремимся, чтобы клиентам было комфортно с нами не только на этапе приобретения страхового полиса, но и при наступлении страховых случаев. Теперь получить информацию о статусе убытка можно не только по телефону или электронной почте, но и на сайте в режиме реального времени. Это значительно сэкономит время клиентов".

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4