Клиенты ВТБ Страхование теперь могут отслеживать статус урегулирования в онлайн-режиме

ВТБ Страхование запускает новый сервис, который позволит клиентам отслеживать изменение статуса урегулирования в режиме онлайн на сайте компании. Такая возможность доступна для убытков по розничным продуктам — КАСКО, страхование имущества и ответственности, а также для личных видов страхования.
Для того чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зайти на сайт страховой компании и в соответствующем поле ввести номер убытка, который передается клиенту при регистрации обращения о наступлении страхового случая. В результате выдается сообщение с кратким описанием стадии, на которой на данный момент находится процесс урегулирования убытка.
Дмитрий Васин, директор департамента урегулирования убытков компании ВТБ Страхование, прокомментировал: "Мы стремимся, чтобы клиентам было комфортно с нами не только на этапе приобретения страхового полиса, но и при наступлении страховых случаев. Теперь получить информацию о статусе убытка можно не только по телефону или электронной почте, но и на сайте в режиме реального времени. Это значительно сэкономит время клиентов".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.