Резидент "Жигулевской долины" LARTE Design создает тюнинг для авто премиум-класса по последней моде

Недавно технопарк "Жигулевская долина" принял еще одного резидента — LARTE Design, тюнинг-ателье международного уровня, известное в России, странах Европы и США.

Проект по разработке и изготовлению комплектов тюнинга для авто премиум-класса из базальтового и углеродного волокна высоко оценили члены Единого экспертного совета технопарков на территории Самарской области на заседании, прошедшем 6 сентября. LARTE Design занимается полным циклом производства тюнинг-комплектов: от создания дизайна до производства и установки. Собственные производственные мощности позволяет обеспечить тщательный контроль качества на всех этапах.

При изготовлении тюнинг-комплектов применяется углеволокно (карбон), базальтовая ткань БТ-11/1 с высокими показателями химической и термической устойчивости, полиолефиновая пленка, получаемая путем сополимеризации и разработанная для изготовления объектов сложной геометрической формы, и экранная ткань, созданная с использованием нейлона.

Одним из самых сложных процессов является работа с карбоном. Материал широко применяется в авиастроении и автоспорте. Его главное достоинство — высокая прочность при относительно малом весе.

В настоящее время детали из углеволокна компания LARTE Design производит методом вакуумной

инфузии: уложенный в матрицу материал в условиях вакуума пропитывается полимерными смолами — связующим веществом, которое в дальнейшем полимеризуется, делая заготовку твердой и готовой к дальнейшей обработке: обрезке лишних частей, шлифовке, покрытию лаком.

В планах компании сделать процесс технологически совершеннее: перейти на изготовление деталей для тюнинг-комплектов из препрегов — карбоновых "полуфабрикатов", позволяющих ускорить производственный процесс и получать детали сложной формы и с большей удельной прочностью.

"Препрег — это новый уровень, на который мы выходим, — говорит руководитель LARTE Design Алексей Яновский. — Да, это сложнее, в первую очередь из-за транспортировки и хранения — они должны осуществляться при минусовой температуре. От этих условий зависит качество изготавливаемой детали. Также препреги требовательны к условиям, в которых происходит отвердевание связующей полимерной композиции. Новые стандарты и технологии изготовления требуют обучения сотрудников. Но мы уверены, преодоление трудностей стоит конечного результата".

Изделия LARTE Design, система менеджмента и применяемые в производстве технологии прошли

всестороннюю проверку ассоциации TÜV и получили одобрение KBA, Федерального ведомства по вопросам регулирования автотранспортных средств Германии.

Технопарк "Жигулевская долина" уже давно воспринимается как экосистема, позволяющая не только эффективно реализовывать собственные проекты, но и находить партнеров среди резидентов. Так, тюнинг-ателье LARTE Design уже подписало соглашение о сотрудничестве с детским технопарком Кванториум 63 регион. Это позволит юным техникам больше узнать о производственных процессах и передовых решениях в области автомобильного дизайна.

Алексей Яновский: — Новые стандарты и технологии изготовления требуют обучения -сотрудников. Но мы уверены, преодоление трудностей стоит конечного результата.

LARTE Design:

https://www.larte-design.ru/

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