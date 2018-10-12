Интернет МегаФона в "Авроре" ускорился от крыши до подвала

Компания "МегаФон" обеспечила качественное внутреннее покрытие в помещениях торгового центра "Аврора" в Самаре. После монтажа дополнительных антенн средняя скорость мобильного Интернета выросла до 40-50 Мбит/с.

Размещение оборудования связи прямо внутри зданий — необходимость для многих современных сооружений из стекла, бетона и других материалов, ослабляющих внешний радиосигнал. Поэтому специалисты МегаФона планомерно обеспечивают внутреннее покрытие самых посещаемых торговых центров Самары. В прошлом году качество связи было значительно улучшено в ТЦ "Космопорт", "МЕГА", "Парк Хаус", "Вива Ленд". В 2018-м работы ведутся еще в нескольких центрах, а в "Авроре" абоненты МегаФона уже могут пользоваться результатами работы оператора.

"Для многих самарских абонентов ежедневный выход в Сеть так же привычен, как и сами визиты в торговые центры. Посетители ТЦ открывают на смартфонах сайты магазинов, уточняют цены, переписываются в соцсетях с друзьями. И хотят, чтобы интернет был доступен абсолютно в любом месте. Поэтому мы и разрабатываем уникальные технические решения для каждого здания, где бывают тысячи наших клиентов", — рассказывает директор Самарского отделения компании "МегаФон" Максим Токаренко.

На всей территории "Авроры" — от подвальных помещений до крыши — теперь доступен не только мобильный интернет 3G, но и запущена скоростная сеть 4G. По результатам замеров, скорость доступа достигает 40-50 Мбит/с. В часы наибольшей нагрузки и в предпраздничные дни, когда в интернет одновременно выходят сотни посетителей ТЦ, скорость составляет в среднем 15-20 Мбит/c, что также вполне комфортно для серфинга и работы большинства интернет-сервисов.