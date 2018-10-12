Интернет МегаФона в "Авроре" ускорился от крыши до подвала

Компания "МегаФон" обеспечила качественное внутреннее покрытие в помещениях торгового центра "Аврора" в Самаре. После монтажа дополнительных антенн средняя скорость мобильного Интернета выросла до 40-50 Мбит/с.
Размещение оборудования связи прямо внутри зданий — необходимость для многих современных сооружений из стекла, бетона и других материалов, ослабляющих внешний радиосигнал. Поэтому специалисты МегаФона планомерно обеспечивают внутреннее покрытие самых посещаемых торговых центров Самары. В прошлом году качество связи было значительно улучшено в ТЦ "Космопорт", "МЕГА", "Парк Хаус", "Вива Ленд". В 2018-м работы ведутся еще в нескольких центрах, а в "Авроре" абоненты МегаФона уже могут пользоваться результатами работы оператора.
"Для многих самарских абонентов ежедневный выход в Сеть так же привычен, как и сами визиты в торговые центры. Посетители ТЦ открывают на смартфонах сайты магазинов, уточняют цены, переписываются в соцсетях с друзьями. И хотят, чтобы интернет был доступен абсолютно в любом месте. Поэтому мы и разрабатываем уникальные технические решения для каждого здания, где бывают тысячи наших клиентов", — рассказывает директор Самарского отделения компании "МегаФон" Максим Токаренко.
На всей территории "Авроры" — от подвальных помещений до крыши — теперь доступен не только мобильный интернет 3G, но и запущена скоростная сеть 4G. По результатам замеров, скорость доступа достигает 40-50 Мбит/с. В часы наибольшей нагрузки и в предпраздничные дни, когда в интернет одновременно выходят сотни посетителей ТЦ, скорость составляет в среднем 15-20 Мбит/c, что также вполне комфортно для серфинга и работы большинства интернет-сервисов.
Последние комментарии
Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.
к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...
"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...
Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )
зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???