16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарским инвесторам доступны зарубежные рынки Резидент "Жигулевской долины" LARTE Design создает тюнинг для авто премиум-класса по последней моде Мобильное приложение "Открытие Брокер" теперь на Android На финансовый рынок пришли инвесторы В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

Инвестиции Финансы

Самарским инвесторам доступны зарубежные рынки

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 63
Версия для печати

"Открытие Брокер" продолжил серию семинаров для частных инвесторов, которые компания проводит совместно с Московской биржей. Темой очередного мероприятия стали инвестиционные возможности российских и зарубежных рынков. Большая часть семинара была посвящена инвестированию с помощью индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Это не случайно, ведь Самарская область входит в десятку российских регионов по количеству открытых ИИС, и интерес самарцев к этому финансовому инструменту продолжает расти.

Классические инвестиции в виде недвижимости и банковских депозитов уже не работают так привлекательно, как хотелось бы. По данным брокеров, большой поток клиентов перемещает свой капитал из банковских депозитов в рублевые и еврооблигации. В результате в России уже более 15% сбережений у населения хранятся в виде ценных бумаг.

Фондовый рынок России - рынок молодой, но быстро набирающий обороты. По объемам торгов на Московской бирже лидирует валютный рынок. Пользуются инвесторы и другими финансовыми инструментами, у каждого есть свои преимущества. Валюта привлекательна своей стабильностью, еврооблигации или облигации - ликвидностью, то есть возможностью продать их в любой момент без потери процентов, в отличие от банковских депозитов.

Познакомили самарских инвесторов и с относительно новым инвестиционным продуктом - ETF (иностранные инвестиционные биржевые фонды). Сегодня этот инвестиционный сектор только начинает развиваться, но у него большие перспективы. Интересен он инвесторам тем, что появилась возможность через Московскую биржу размещать средства в отраслевые зарубежные рынки, например, IT-сектор США.

"Во многом успех инвестора зависит от вовремя полученной информации и умения правильно эту информацию проанализировать. Мы делимся с нашими клиентам инвестиционными идеями, которые способны принести высокий доход, стараемся первыми рассказать о новых тенденциях на рынках и создать условия для комфортного и эффективного использования финансовых ресурсов", - говорит Ирина Афанасьева, директор филиала "Открытие Брокер" в Самаре.

АО "Открытие Брокер", лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 17 января 2017 15:21 В реновацию исторического центра Самары будет вложено почти 120 млн руб. от Газбанка

Не все так просто в королевстве(

Thought Mind 06 августа 2014 19:52 Спрос на облигации региона превысил предложение в 2,5 раза

значит Самарскую область ждет инфляция

Thought Mind 06 августа 2014 19:52 Спрос на облигации региона превысил предложение в 2,5 раза

ёёё! так дорого!

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4