За девять месяцев компания ВТБ Страхование жизни выплатила клиентам 2,7 млрд рублей

За девять месяцев 2018 г. компания ВТБ Страхование жизни выплатила клиентам 2,7 млрд рублей. Значительная часть выплат связана с окончанием срока действия трехлетних договоров инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Сумма компенсации клиентам в результате наступления экстренных страховых случаев составила 46 млн рублей.
Максим Пушкарев, генеральный директор ВТБ Страхование жизни, прокомментировал: "Продукты страхования жизни позволяют не только накопить и приумножить капитал, но и обеспечить финансовой защитой на случай серьезных ситуаций. Программы покрывают риски, связанные с жизнью и здоровьем. Размер страховых выплат может значительно превышать сумму вложенных средств. К примеру, в этом году размер самой крупной компенсации составил 7,4 млн руб. - это в 1,5 раза больше собственных средств клиента".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.