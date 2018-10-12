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Страхование Финансы

За девять месяцев компания ВТБ Страхование жизни выплатила клиентам 2,7 млрд рублей

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За девять месяцев 2018 г. компания ВТБ Страхование жизни выплатила клиентам 2,7 млрд рублей. Значительная часть выплат связана с окончанием срока действия трехлетних договоров инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Сумма компенсации клиентам в результате наступления экстренных страховых случаев составила 46 млн рублей.

Максим Пушкарев, генеральный директор ВТБ Страхование жизни, прокомментировал: "Продукты страхования жизни позволяют не только накопить и приумножить капитал, но и обеспечить финансовой защитой на случай серьезных ситуаций. Программы покрывают риски, связанные с жизнью и здоровьем. Размер страховых выплат может значительно превышать сумму вложенных средств. К примеру, в этом году размер самой крупной компенсации составил 7,4 млн руб. - это в 1,5 раза больше собственных средств клиента".

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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