Предварительные эскизы фасада здания кассационного суда представили на суд экспертов

В пятницу, 12 октября, в министерстве строительства Самарской области состоялось заседание тематической секции №2 Градостроительного совета.

Одним из центральных вопросов экспертного обсуждения стали архитектурно-планировочные решения административного здания в границах ул. Мечникова и Дерябинской, предназначенного для размещения 6-го Кассационного суда.

Напомним, в начале сентября ГУП Самарской области Институт "ТеррНИИгражданпроект" выиграло тендер на "Проектирование и приспособление офисного здания с подземным паркингом, 2 блок, 1 очередь, в границах улиц Дерябинской и Самойловской в Железнодорожном районе Самары". Стоимость контракта составила 57,4 млн рублей. Сейчас здание достроено на 85%, частично выполнены инженерные сети и отделка. Проект реконструкции предполагает сохранение существующих объемов здания и его площади в 5,5 тыс. кв. метров. В то же время представители института сообщили, что предполагается расширение нижней технической зоны с инженерными коммуникациями и пристройка специального закрытого блока для конвоируемых. Перед зданием появится парадная площадь, будет расширен козырек и входная группа.

На заседании на суд экспертов представили четыре предварительных варианта эскиза фасада здания. Вариант №1 предусматривает оформление нижней части здания в сдержанных классических решениях и более современный, стеклянно-металлический верх. Второй вариант - более классический, с ордером и портиком. Вариант номер три предполагает современный облик здания с расширенной входной группой.

"Здесь имеется возможность разместить ламелии, чтобы уловить закатное солнце. Также здесь выполнена пикселизация фасада, его визуальное "расслоение", что позволит сделать здание более динамичным", - отметили представители ГУП "ТеррНИИгражданпроект".

Четвертый вариант предполагает классический, монументальный облик здания и массивные высокие колонны.

Замминистра строительства региона Анатолий Баранников пояснил, что предусмотрено также размещение на фасаде полного названия суда и эмблемы правосудия.

"Прорабатываются различные варианты, в том числе аллегоричная фигура правосудия либо в районе козырька на фасаде, либо между входами, на уровне движения людей", - сказал он.

Эксперты детально обсудили все представленные варианты фасада. В качестве наиболее перспективного был назван фасад №3, однако было отмечено, что он требует серьезной доработки. Эксперты заметили, что для организации верхнего акцента не хватает длины периметра дуги, и предложили либо растянуть его, либо перенести пониже, либо вовсе убрать. Также прозвучало предложение увеличить высоту входной группы до двух этажей. В итоге было решено, что проектировщик подготовит еще несколько вариантов фасада с учетом замечаний экспертов и в конце октября они будут вынесены на заседание градостроительного совета под председательством губернатора Дмитрия Азарова.

Также на заседании обсудили вопросы организации парковок для здания суда. Анатолий Баранников пояснил, что сейчас территория будущих парковок частично наложилась на проекты второй очереди метрополитена и магистрали "Центральная".

"В настоящее время и под магистраль "Центральная", и под метрополитен сформированы большие многоконтурные участки, и мы понимаем, что можем временно выделить их часть под парковку для суда. Для этого в проект планировки вносятся изменения, оформляется временное занятие этого участка. Строить метро и магистраль "Центральная" на этом участке начнут еще нескоро. В любом случае у нас есть другие варианты размещения парковок для суда, но их реализация требует времени", - сказал он.

Анатолий Баранников отметил, что проектные работы по зданию для кассационного суда идут полным ходом и сомнений в их успешном завершении нет.

"У нас есть полное понимание того, как мы будем выполнять поставленные задачи по срокам и качеству. Состояние несущих конструкций здания позволяет их успешно реанимировать", - сообщил он.

Также Анатолий Баранников сообщил, что будет предусмотрено благоустройство всей прилегающей территории, в том числе ремонт фасадов близлежащих зданий, как во время подготовки к ЧМ.

Напомним, вопрос о размещении шестого кассационного суда в Самаре решился в июле этого года. На право стать местом базирования крупной судебной инстанции претендовали несколько регионов, в том числе Татарстан и Башкортостан. Добиться решения в пользу Самарской области удалось благодаря системной работе и личному участию главы региона Дмитрия Азарова. Для области это не только вопрос престижа, но и повышение статуса юриспруденции региона, и создание новых высокооплачиваемых рабочих мест.

Во время визита в Самару замдиректора судебного департамента при Верховном Суде России Александр Паршин отметил удачное расположение здания на Крымской площади: "Рядом железнодорожный вокзал, автовокзал, сквер - местоположение очень удачное. Важно, что нашли возможность разместить парковку на 350 машин", - отметил он.