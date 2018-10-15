"Синема Парк" планирует возобновить работу в самарском "Парк Хаусе"

В ближайшее время в самарском ТЦ "Парк Хаус" может возобновить работу мультиплекс, оператором которого станет выкупившая кинотеатр федеральная сеть "Синема Парк", сообщает "Самарское обозрение".

Ранее развлекательный комплекс ТЦ "Парк Хаус" "Киномечта" принадлежал компании "Планета развлечений-Самара". Однако в 2016 г. в фирме начался процесс банкротства, а ее имущество пошло с торгов. В октябре прошлого года новым собственником помещения площадью 5 515,3 кв. м, оборудования для боулинга, кинотеатра и фудкорта стала московская компания АО "Райзинг Стар Медиа". Само АО "Райзинг Стар Медиа" является "дочкой" АО "Синема Парк" - оператора объединенной сети кинотеатров "Синема Парк" и "Формула кино". Бенефициаром объединенной сети является известный российский олигарх Александр Мамут. За самарский актив группа Мамута заплатила 75,6 млн рублей.

В Самаре бизнес "Синема Парка" долгое время пробуксовывал. Кинотеатр до сих пор так и не заработал. В пабликах в социальных сетях это обстоятельство объяснялось тем, что помещению требуется ремонт по стандартам "Синема Парка", а также проблемами с поставками электроэнергии. С мертвой точки дело может сдвинуть смена власти в операторе "Парк Хауса" - компании "Арес Недвижимость". Управляющий "Арес Недвижимости" Евгений Ехлаков объяснил неудачи группы Мамута в Самаре тем, что "Синема Парк" и собственники торгового центра "Парк Хаус" долго не могли найти общего языка. По словам Ехлакова, сейчас ведется активная работа над тем, чтобы мультиплекс снова заработал. Это может произойти уже в ноябре-декабре 2018 года.

Если это произойдет, то кинотеатр в "Парк Хаусе" станет первым подразделением "Синема Парка" в Самаре. На момент сдачи номера в самом "Синема Парке" на вопросы "СО" не ответили.