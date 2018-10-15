16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
СМТ не смогло доказать незаконность взыскания с него 75 млн руб. в счет больницы им. Пирогова Вадиму Шахбазову продлили арест на четыре месяца Свидетель о деле экс-замминистра здравоохранения: "Он сказал - нам нужно договориться" Суд арестовал главу Госжилинспекции Андрея Абриталина до 8 декабря Побывавший в Сирии сторонник террористов приговорен в Самаре к 9 годам колонии строгого режима

Суды Происшествия

СМТ не смогло доказать незаконность взыскания с него 75 млн руб. в счет больницы им. Пирогова

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 115
Версия для печати

ООО "Современные медицинские технологии" (СМТ) не удалось в кассационном суде признать недействительными решения Арбитражного суда Самарской области и апелляционной инстанции о взыскании с общества 75,29 млн рублей.

Эти деньги с СМТ требовала самарская больница им. Пирогова в связи с претензиями к исполнению контракта 2016 г. на поставку магнитно-резонансного томографа Brivo MR355, произведенного "ДжиИ Хелскеа (Тяньцзинь) Компани Лимитед".

Большая часть этой суммы (74,5 млн руб.) - это деньги, уплаченные медучреждением за поставленный СМТ томограф, еще 745,46 тыс. руб. - штраф за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту. Также истцы хотели обязать СМТ вывезти с территории больницы поставленный томограф Brivo MR355. Информация об этом опубликована в материалах КАД ВАС.

Однако суд первой инстанции удовлетворил их требования не полностью - только в части взыскания 75,29 млн рублей. В обязании СМТ вывезти томограф с территории медучреждения представителям больницы им. Пирогова было отказано. Это решение оставил в силе Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в конце сентября текущего года. Теперь оно устояло и в кассации.

Согласно материалам КАД ВАС, у представителей больницы им. Пирогова возникли претензии к качеству поставленного СМТ оборудования. Так, в определении суда приводятся результаты экспертизы, которой установлено, что томограф не соответствует ГОСТ Р 50444-92 и 50267.0-92, а также что безопасность медицинского изделия не подтверждена результатами испытаний и сравнительным анализом представленной документации. Более того, в материалах КАД ВАС сообщается, что по итогам экспертизы сделаны выводы о том, что применение оборудования может быть опасно для жизни и здоровья.

Напомним, Сергей Шатило является фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту покушения на незаконный сбыт незарегистрированных медицинских изделий и сбыт таких изделий в крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 238.1 УК РФ).

Слушания по этому делу начались в Октябрьском районном суде в конце сентября текущего года.
Как сообщал Волга Ньюс, согласно версии гособвинения, Сергей Шатило осознанно выигрывал аукционы и поставлял в медучреждения Самарской области оборудование, которое не соответствовало требованиям контракта в части комплектации, а также не было зарегистрировано на территории РФ в установленном порядке.

Речь идет о поставках, датированных 2015 и 2016 гг., медоборудование заказывали в больницу имени Пирогова и перинатальный центр, общая сумма контрактов составила 150 млн руб., однако часть из них (38,4 млн руб.) заплачены не были.

Гид потребителя

Последние комментарии

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:31 Облсуду пока не удалось собрать присяжных для рассмотрения дела о заказном убийстве самарского борца Владимира Попова

А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:28 Приговор по делу экс-директора гимназии №1 вынесут 5 сентября

Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

Evgenii Voychak 29 июля 2018 20:21 Сызранца приговорили к восьми годам колонии за хранение и сбыт наркотиков

ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...

Sergey L 17 июля 2018 08:29 Оправданная в убийстве Екатерина Пузикова подала иск к государству на 10 млн рублей

Бог в помощь.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4