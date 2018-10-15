СМТ не смогло доказать незаконность взыскания с него 75 млн руб. в счет больницы им. Пирогова

ООО "Современные медицинские технологии" (СМТ) не удалось в кассационном суде признать недействительными решения Арбитражного суда Самарской области и апелляционной инстанции о взыскании с общества 75,29 млн рублей.
Эти деньги с СМТ требовала самарская больница им. Пирогова в связи с претензиями к исполнению контракта 2016 г. на поставку магнитно-резонансного томографа Brivo MR355, произведенного "ДжиИ Хелскеа (Тяньцзинь) Компани Лимитед".
Большая часть этой суммы (74,5 млн руб.) - это деньги, уплаченные медучреждением за поставленный СМТ томограф, еще 745,46 тыс. руб. - штраф за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту. Также истцы хотели обязать СМТ вывезти с территории больницы поставленный томограф Brivo MR355. Информация об этом опубликована в материалах КАД ВАС.
Однако суд первой инстанции удовлетворил их требования не полностью - только в части взыскания 75,29 млн рублей. В обязании СМТ вывезти томограф с территории медучреждения представителям больницы им. Пирогова было отказано. Это решение оставил в силе Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в конце сентября текущего года. Теперь оно устояло и в кассации.
Согласно материалам КАД ВАС, у представителей больницы им. Пирогова возникли претензии к качеству поставленного СМТ оборудования. Так, в определении суда приводятся результаты экспертизы, которой установлено, что томограф не соответствует ГОСТ Р 50444-92 и 50267.0-92, а также что безопасность медицинского изделия не подтверждена результатами испытаний и сравнительным анализом представленной документации. Более того, в материалах КАД ВАС сообщается, что по итогам экспертизы сделаны выводы о том, что применение оборудования может быть опасно для жизни и здоровья.
Напомним, Сергей Шатило является фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту покушения на незаконный сбыт незарегистрированных медицинских изделий и сбыт таких изделий в крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 238.1 УК РФ).
Слушания по этому делу начались в Октябрьском районном суде в конце сентября текущего года.
Как сообщал Волга Ньюс, согласно версии гособвинения, Сергей Шатило осознанно выигрывал аукционы и поставлял в медучреждения Самарской области оборудование, которое не соответствовало требованиям контракта в части комплектации, а также не было зарегистрировано на территории РФ в установленном порядке.
Речь идет о поставках, датированных 2015 и 2016 гг., медоборудование заказывали в больницу имени Пирогова и перинатальный центр, общая сумма контрактов составила 150 млн руб., однако часть из них (38,4 млн руб.) заплачены не были.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.