СМТ не смогло доказать незаконность взыскания с него 75 млн руб. в счет больницы им. Пирогова

ООО "Современные медицинские технологии" (СМТ) не удалось в кассационном суде признать недействительными решения Арбитражного суда Самарской области и апелляционной инстанции о взыскании с общества 75,29 млн рублей.

Эти деньги с СМТ требовала самарская больница им. Пирогова в связи с претензиями к исполнению контракта 2016 г. на поставку магнитно-резонансного томографа Brivo MR355, произведенного "ДжиИ Хелскеа (Тяньцзинь) Компани Лимитед".

Большая часть этой суммы (74,5 млн руб.) - это деньги, уплаченные медучреждением за поставленный СМТ томограф, еще 745,46 тыс. руб. - штраф за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту. Также истцы хотели обязать СМТ вывезти с территории больницы поставленный томограф Brivo MR355. Информация об этом опубликована в материалах КАД ВАС.

Однако суд первой инстанции удовлетворил их требования не полностью - только в части взыскания 75,29 млн рублей. В обязании СМТ вывезти томограф с территории медучреждения представителям больницы им. Пирогова было отказано. Это решение оставил в силе Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в конце сентября текущего года. Теперь оно устояло и в кассации.

Согласно материалам КАД ВАС, у представителей больницы им. Пирогова возникли претензии к качеству поставленного СМТ оборудования. Так, в определении суда приводятся результаты экспертизы, которой установлено, что томограф не соответствует ГОСТ Р 50444-92 и 50267.0-92, а также что безопасность медицинского изделия не подтверждена результатами испытаний и сравнительным анализом представленной документации. Более того, в материалах КАД ВАС сообщается, что по итогам экспертизы сделаны выводы о том, что применение оборудования может быть опасно для жизни и здоровья.

Напомним, Сергей Шатило является фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту покушения на незаконный сбыт незарегистрированных медицинских изделий и сбыт таких изделий в крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 238.1 УК РФ).

Слушания по этому делу начались в Октябрьском районном суде в конце сентября текущего года.

Как сообщал Волга Ньюс, согласно версии гособвинения, Сергей Шатило осознанно выигрывал аукционы и поставлял в медучреждения Самарской области оборудование, которое не соответствовало требованиям контракта в части комплектации, а также не было зарегистрировано на территории РФ в установленном порядке.

Речь идет о поставках, датированных 2015 и 2016 гг., медоборудование заказывали в больницу имени Пирогова и перинатальный центр, общая сумма контрактов составила 150 млн руб., однако часть из них (38,4 млн руб.) заплачены не были.