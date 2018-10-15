АО "Транснефть - Приволга" завершило масштабные ремонтные работы на магистральных нефтепроводах

АО "Транснефть - Приволга" выполнило плановые ремонтные работы на магистральных нефтепроводах (МН) в Самарской, Саратовской и Волгоградской областях. Работы проводились в рамках комплексной программы технического перевооружения на линейной части МН Куйбышев — Тихорецк, Жирновск — Волгоград и Альметьевск — Куйбышев-2.

С целью повышения надежности эксплуатации МН Куйбышев — Тихорецк во время плановой 72-часовой остановки участка "Самара — Зензеватка" проведен средний ремонт четырех задвижек и ликвидированы пять вантузов.

В Саратовском РНУ бригады центральной ремонтной службы (ЦРС) вырезали дефект на технологическом трубопроводе нефтеперекачивающей станции (НПС) "Красноармейская-1", заменили две задвижки на камере приема средств очистки и диагностики (КПСОД). Проведены гидравлические испытания подводящего трубопровода, демонтаж обвязки и временных камер запуска и приема средств очистки и диагностики на НПС "Терновка-1". Завершен средний ремонт пяти задвижек на КПСОД НПС "Грачи-2".

В плановые сроки специалисты ЦРС Самарского РНУ во время остановки МН Альметьевск — Куйбышев-2 вырезали два дефекта на технологических трубопроводах НПС "Самара-1".

На площадке "Самара" подключен построенный приемный узел НПС "Самара-1" по МН Куйбышев — Тихорецк, на НПС "Совхозная-2" заменены две задвижки.

Во время остановки МН Куйбышев — Тихорецк на участке "Зензеватка — 1193 км" специалисты Волгоградского РНУ заменили переход через автодорогу Волгодонск — Зимовники, врезали магистральный насосный агрегат № 1 на НПС "Кузьмичи-1", заменили задвижку с тройником на резервной нитке подводного перехода через реку Большая Куберле в Ростовской области. На камере приема средств очистки и диагностики на 622 км линейной части МН Куйбышев — Тихорецк был проведен средний ремонт четырех задвижек и замена двух задвижек.

Во время плановой 48-часовой остановки МН Жирновск — Волгоград бригады ЦРС Волгоградского РНУ заменили задвижку на линейной части, вырезали четыре дефекта на МН Саратов — Кузьмичи и два дефекта на МН Кузьмичи — Волгоградский НПЗ.

Комплекс работ во время плановых остановок магистральных нефтепроводов Куйбышев — Тихорецк, Жирновск — Волгоград и МН Альметьевск — Куйбышев-2 выполнен силами линейных аварийно-эксплуатационных служб и бригад ЦРС Самарского, Саратовского и Волгоградского РНУ.

Техническую помощь оказывали бригады АО "Транснефть - Дружба", "Черномортранснефть", "Транснефть - Север" и ООО "Транснефть - Балтика". Всего в работах было задействовано 769 человек и 353 единицы специальной техники и оборудования.

Перекачка нефти по магистральным нефтепроводам возобновлена в плановые сроки.