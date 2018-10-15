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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" завершило масштабные ремонтные работы на магистральных нефтепроводах

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" выполнило плановые ремонтные работы на магистральных нефтепроводах (МН) в Самарской, Саратовской и Волгоградской областях. Работы проводились в рамках комплексной программы технического перевооружения на линейной части МН Куйбышев — Тихорецк, Жирновск — Волгоград и Альметьевск — Куйбышев-2.

С целью повышения надежности эксплуатации МН Куйбышев — Тихорецк во время плановой 72-часовой остановки участка "Самара — Зензеватка" проведен средний ремонт четырех задвижек и ликвидированы пять вантузов.

В Саратовском РНУ бригады центральной ремонтной службы (ЦРС) вырезали дефект на технологическом трубопроводе нефтеперекачивающей станции (НПС) "Красноармейская-1", заменили две задвижки на камере приема средств очистки и диагностики (КПСОД). Проведены гидравлические испытания подводящего трубопровода, демонтаж обвязки и временных камер запуска и приема средств очистки и диагностики на НПС "Терновка-1". Завершен средний ремонт пяти задвижек на КПСОД НПС "Грачи-2".

В плановые сроки специалисты ЦРС Самарского РНУ во время остановки МН Альметьевск — Куйбышев-2 вырезали два дефекта на технологических трубопроводах НПС "Самара-1".

На площадке "Самара" подключен построенный приемный узел НПС "Самара-1" по МН Куйбышев — Тихорецк, на НПС "Совхозная-2" заменены две задвижки.

Во время остановки МН Куйбышев — Тихорецк на участке "Зензеватка — 1193 км" специалисты Волгоградского РНУ заменили переход через автодорогу Волгодонск — Зимовники, врезали магистральный насосный агрегат № 1 на НПС "Кузьмичи-1", заменили задвижку с тройником на резервной нитке подводного перехода через реку Большая Куберле в Ростовской области. На камере приема средств очистки и диагностики на 622 км линейной части МН Куйбышев — Тихорецк был проведен средний ремонт четырех задвижек и замена двух задвижек.

Во время плановой 48-часовой остановки МН Жирновск — Волгоград бригады ЦРС Волгоградского РНУ заменили задвижку на линейной части, вырезали четыре дефекта на МН Саратов — Кузьмичи и два дефекта на МН Кузьмичи — Волгоградский НПЗ.

Комплекс работ во время плановых остановок магистральных нефтепроводов Куйбышев — Тихорецк, Жирновск — Волгоград и МН Альметьевск — Куйбышев-2 выполнен силами линейных аварийно-эксплуатационных служб и бригад ЦРС Самарского, Саратовского и Волгоградского РНУ.

Техническую помощь оказывали бригады АО "Транснефть - Дружба", "Черномортранснефть", "Транснефть - Север" и ООО "Транснефть - Балтика". Всего в работах было задействовано 769 человек и 353 единицы специальной техники и оборудования.

Перекачка нефти по магистральным нефтепроводам возобновлена в плановые сроки.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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