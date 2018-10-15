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Владимир Ситнов назначен старшим вице-президентом нового блока Сбербанка

МОСКВА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 15 октября, Сбербанк сообщил о назначении Владимира Ситнова старшим вице-президентом, куратором четырех департаментов в направлении "сегменты клиентов" нового объединенного блока "Корпоративно-инвестиционный бизнес".

В этом направлении сосредоточена работа с ключевыми клиентами банка, клиентами крупного и среднего бизнеса+ (КСБ+), Private Banking, управление глобальной корреспондентской сетью, а также GR корпоративного бизнеса.

Владимир Ситнов окончил Самарскую государственную экономическую академию и Академию народного хозяйства при Правительстве РФ по специальности "финансы и кредит". В 2004 г. решением диссертационного совета Самарской государственной экономической академии ему присуждена ученая степень кандидата экономических наук. Владимир обладает большим опытом в области кредитной и клиентской работы. Свою деятельность в Сбербанке он начал в 2000 г. в должности инспектора управления кредитования Поволжского банка Сбербанка России в Самаре. С 2013 г. занимал должность председателя Поволжского банка ПАО Сбербанк. Теперь Ситнов перешел на работу в центральный аппарат банка, оставив должность председателя.

В августе 2018 г. Сбербанк принял решение об интеграции блоков "Корпоративный бизнес" и "Корпоративный инвестиционный бизнес" (Sberbank CIB), работающих с корпоративными клиентами. Интеграция будет полностью закончится до конца 2018 года и позволит сформировать единую технологическую, управленческую и продуктовую платформы для работы с клиентами, получить значительный синергетический эффект для дальнейшего совершенствования работы с клиентами корпоративного сектора.

Новый объединенный блок получил название "Корпоративно-инвестиционный бизнес", возглавил его заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

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