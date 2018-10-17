Предприятие "Сургутское" расширяет плантации черной смородины

Садоводческое предприятие "Сургутское" (ГК СИНКО) расширяет плантации для производства черной смородины под торговой маркой ЯФО. В октябре саженцы собственного производства высажены на 7,5 га в садах поселка Суходол. Весной там будет установлено оборудование и смонтирована система для капельного полива кустарников.

В этом году садоводы предприятия собрали около 65 тонн черной смородины с площадей в 43 га.

Новые кустарники начнут плодоносить через 3-4 года, и по прогнозам должны давать не менее 3 тонн с гектара. Это хорошо зарекомендовавшие себя районированные сорта "Боровая", "Тамбовская", "Черный жемчуг", "Сеянец голубки" и др.

Смородина ЯФО пользуется большим спросом на самарском рынке из-за сладкого вкуса, крупных размеров, чистоты и сухости ягоды, которые достигаются за счет ручного сбора.