"Видеообщение в Интернете" - новый обучающий модуль программы Ростелекома и Пенсионного фонда России "Азбука Интернета"

"Видеообщение в Интернете" - очередная, седьмая, часть расширенного курса по программе "Азбука Интернета". Она содержит обзор программ, предназначенных для общения в Интернете по видеосвязи. Модуль представляет собой комплект дополнительных материалов для обучения людей, уже освоивших базовые навыки и стремящихся расширить свои знания, использовать больше возможностей, предоставляемых Интернетом.
Изучая дополнительный курс, слушатели ознакомятся с наиболее популярными программами для видеообщения, узнают, как их установить, чем они различаются, какие полезные функции предоставляют, а также повторят свои знания о безопасной работе в Интернете в целом и при совершении видеозвонков в частности.
Расширенный курс программы "Азбука Интернета" разрабатывается Ростелекомом и Пенсионным Фондом России на протяжении уже нескольких лет, постоянно пополняется новыми модулями по наиболее востребованным темам. Тематику определяют слушатели курсов и пользователи Интернета, направляя обращения через форму обратной связи на интернет-портале azbukainterneta.ru (азбукаинтернета.рф). Здесь же размещены:
- электронная версия базового учебника;
- все выпущенные модули расширенного курса;
- полный комплект материалов, которые помогут пользователям старшего поколения усвоить материалы курса - методические рекомендации для преподавателей по главам и наглядные пособия к каждому уроку курса.
Материалы программы "Азбука Интернета" могут использоваться преподавателями курсов компьютерной грамотности для пенсионеров как в качестве отдельных курсов по каждой теме, так и для организации дополнительных уроков в рамках базового курса для пользователей Интернета старшего возраста.
Последние комментарии
Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.
к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...
"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...
Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )
зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???