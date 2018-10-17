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Интернет Транспорт и связь

"Видеообщение в Интернете" - новый обучающий модуль программы Ростелекома и Пенсионного фонда России "Азбука Интернета"

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Видеообщение в Интернете" - очередная, седьмая, часть расширенного курса по программе "Азбука Интернета". Она содержит обзор программ, предназначенных для общения в Интернете по видеосвязи. Модуль представляет собой комплект дополнительных материалов для обучения людей, уже освоивших базовые навыки и стремящихся расширить свои знания, использовать больше возможностей, предоставляемых Интернетом.

Изучая дополнительный курс, слушатели ознакомятся с наиболее популярными программами для видеообщения, узнают, как их установить, чем они различаются, какие полезные функции предоставляют, а также повторят свои знания о безопасной работе в Интернете в целом и при совершении видеозвонков в частности.

Расширенный курс программы "Азбука Интернета" разрабатывается Ростелекомом и Пенсионным Фондом России на протяжении уже нескольких лет, постоянно пополняется новыми модулями по наиболее востребованным темам. Тематику определяют слушатели курсов и пользователи Интернета, направляя обращения через форму обратной связи на интернет-портале azbukainterneta.ru (азбукаинтернета.рф). Здесь же размещены:

  • электронная версия базового учебника;
  • все выпущенные модули расширенного курса;
  • полный комплект материалов, которые помогут пользователям старшего поколения усвоить материалы курса - методические рекомендации для преподавателей по главам и наглядные пособия к каждому уроку курса.

Материалы программы "Азбука Интернета" могут использоваться преподавателями курсов компьютерной грамотности для пенсионеров как в качестве отдельных курсов по каждой теме, так и для организации дополнительных уроков в рамках базового курса для пользователей Интернета старшего возраста.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 28 мая 2014 10:11 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.

Thought Mind 27 мая 2014 17:32 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...

Африкантова Екатерина 27 мая 2014 10:14 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...

Ivan Parshnev 26 мая 2014 17:37 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )

Африкантова Екатерина 26 мая 2014 08:47 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???

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