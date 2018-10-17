"Видеообщение в Интернете" - новый обучающий модуль программы Ростелекома и Пенсионного фонда России "Азбука Интернета"

"Видеообщение в Интернете" - очередная, седьмая, часть расширенного курса по программе "Азбука Интернета". Она содержит обзор программ, предназначенных для общения в Интернете по видеосвязи. Модуль представляет собой комплект дополнительных материалов для обучения людей, уже освоивших базовые навыки и стремящихся расширить свои знания, использовать больше возможностей, предоставляемых Интернетом.

Изучая дополнительный курс, слушатели ознакомятся с наиболее популярными программами для видеообщения, узнают, как их установить, чем они различаются, какие полезные функции предоставляют, а также повторят свои знания о безопасной работе в Интернете в целом и при совершении видеозвонков в частности.

Расширенный курс программы "Азбука Интернета" разрабатывается Ростелекомом и Пенсионным Фондом России на протяжении уже нескольких лет, постоянно пополняется новыми модулями по наиболее востребованным темам. Тематику определяют слушатели курсов и пользователи Интернета, направляя обращения через форму обратной связи на интернет-портале azbukainterneta.ru (азбукаинтернета.рф). Здесь же размещены:

электронная версия базового учебника;

все выпущенные модули расширенного курса;

полный комплект материалов, которые помогут пользователям старшего поколения усвоить материалы курса - методические рекомендации для преподавателей по главам и наглядные пособия к каждому уроку курса.

Материалы программы "Азбука Интернета" могут использоваться преподавателями курсов компьютерной грамотности для пенсионеров как в качестве отдельных курсов по каждой теме, так и для организации дополнительных уроков в рамках базового курса для пользователей Интернета старшего возраста.