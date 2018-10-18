Дворец спорта на Молодогвардейской начнет строить АО "Волгатрансстрой-9"

Управление капитального строительства Самарской области подвело итоги аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции Дворца спорта на ул. Молодогвардейская, дом 222 в Самаре, 1 этап (нулевой цикл). Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Напомним, на работы по созданию основания под будущее спортивное сооружение из областного бюджета готовы выделить 780 млн рублей.

На аукцион была подана одна заявка, по решению комиссии с подрядчиком — АО "Волгатрансстрой-9" — будет заключен контракт на проведение работ.

Согласно аукционной документации, подрядчик должен в срок до 20 декабря 2019 г. подготовить подпорные стены для здания, проложить наружные сети канализации, водоснабжения, теплоснабжения и связи, вырыть котлован и провести другие работы. Далее будут объявлены новые торги на следующий этап стройки. В общей сложности строительство рассчитано на 21 месяц, планируется завершить объект к концу 2020 года.

Проект нового здания подготовило ООО "Волгатрансстрой-проект". Планируется, что площадь объекта составит более 28 тыс. кв. м, это почти в 2,5 раза больше, чем было у старого здания. Площадь земельного участка — 24,3 тыс. кв. м, застройки — 11,2 тыс. кв. метров. Помимо главной ледовой арены, предусмотрены специальные площадки: одна для керлинга, другая для тренировок хоккеистов и фигуристов. Также в здании разместятся хореографический зал и универсальный спортзал.

Также сейчас продолжается оформление пакета документов для включения строительства Дворца спорта в федеральную программу и получение софинансирования из бюджета РФ. Напомним, ситуация со строительством Дворца спорта в Самаре сдвинулась с мертвой точки после вмешательства губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Во время январского совещания по вопросам развития градостроительной и транспортной сферы глава региона поручил минстрою внести изменения в проект и предусмотреть дополнительные функциональные зоны — расширить фойе с добавлением конгресс-холла и увеличить количество зрительских мест до пяти тысяч. Во время визита в губернию президента России Владимира Путина 7 марта этого года Дмитрий Азаров обратился с просьбой оказать помощь в строительстве Дворца спорта.

"Мы попросили включить объект в адресную инвестиционную программу и рассмотреть возможность софинансирования строительства из федерального бюджета", — отметил губернатор.