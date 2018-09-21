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Строительство Строительство и недвижимость

Первый этап строительства нового Дворца спорта в Самаре оценили в 780 млн рублей

САМАРА. 21 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Главное управление торгов по региону объявило торги по поиску подрядчика для первого этапа строительства нового Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Аукцион назначен на 15 октября 2018 г., максимальная цена контракта установлена в размере 779,8 млн рублей.

Подрядчику предстоит устроить подпорные стены под здание нового дворца, завести в него наружные сети канализации, водоснабжения, связи, теплоснабжения, а также вырыть котлован и обустроить сваи. Все работы победитель аукциона должен будет выполнить до 20 декабря 2019 года.

Напомним, объект планируется возвести на ул. Молодогвардейской на месте Дворца спорта ЦСК ВВС, который был снесен осенью 2017 года. Проект нового здания подготовило ООО "Волгатрансстрой-Проект". Площадь нового дворца спорта предположительно должна составить 28,3 тыс. кв. метров.

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