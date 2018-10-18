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Страхование Финансы

Компания ВТБ Страхование жизни увеличила сборы более чем на 70%

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За девять месяцев 2018 года объем сборов компании ВТБ Страхование жизни составил 23,6 млрд рублей, что на 72% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Сборы по инвестиционному страхованию (ИСЖ) составили 20,3 млрд рублей (прирост — 64%), по накопительному (НСЖ) — 3,3 млрд рублей (рост — в 2,4 раза).

Общее количество заключенных договоров за отчетный период достигло 60 тысяч — в 2,2 раза больше, чем за девять месяцев прошлого года. На НСЖ пришлось 82% договоров, на ИСЖ — 18%.

Объем выплат составил 2,7 млрд рублей. Они связаны с окончанием срока действия первых трехлетних договоров ИСЖ.

Максим Пушкарев, генеральный директор ВТБ Страхование жизни, прокомментировал: "Для нас важен рост не только количественных, но и качественных показателей. Дополнительным механизмом контроля за качеством продаж наших продуктов служат приветственные звонки, которые мы делаем в течение нескольких дней после заключения сделки с клиентом".

Гид потребителя

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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