Компания ВТБ Страхование жизни увеличила сборы более чем на 70%

За девять месяцев 2018 года объем сборов компании ВТБ Страхование жизни составил 23,6 млрд рублей, что на 72% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Сборы по инвестиционному страхованию (ИСЖ) составили 20,3 млрд рублей (прирост — 64%), по накопительному (НСЖ) — 3,3 млрд рублей (рост — в 2,4 раза).

Общее количество заключенных договоров за отчетный период достигло 60 тысяч — в 2,2 раза больше, чем за девять месяцев прошлого года. На НСЖ пришлось 82% договоров, на ИСЖ — 18%.

Объем выплат составил 2,7 млрд рублей. Они связаны с окончанием срока действия первых трехлетних договоров ИСЖ.

Максим Пушкарев, генеральный директор ВТБ Страхование жизни, прокомментировал: "Для нас важен рост не только количественных, но и качественных показателей. Дополнительным механизмом контроля за качеством продаж наших продуктов служат приветственные звонки, которые мы делаем в течение нескольких дней после заключения сделки с клиентом".