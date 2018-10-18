Запуск очередного самарского "Союза" намечен на 25–26 октября

Первый пуск ракеты-носителя семейства "Союз" после произошедшей 11 октября аварии состоится 25–26 октября, он будет проведен с космодрома Плесецк, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Пуск планируется на 25–26 октября", — сказал собеседник агентства.
По его словам, это будет пуск ракеты "Союз-2.1б" в интересах военного ведомства с космодрома Плесецк. Следующий запуск состоится 3 ноября. На орбиту с помощью ракеты "Союз-2.1б" будет запущен спутник "Глонасс-М". "Работы по подготовке ракет продолжаются", — сказал собеседник агентства.
На 7 ноября запланирован запуск с космодрома Куру ракеты "Союз-СТ" с метеоспутником MetOp-C.
"На середину ноября намечен запуск грузового корабля "Прогресс МС-10" на ракете "Союз-ФГ". После этого, в первых числах декабря планируется провести пилотируемый запуск "Союза МС-11", — напомнил собеседник агентства.
Последние комментарии
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?