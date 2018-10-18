Запуск очередного самарского "Союза" намечен на 25–26 октября

Первый пуск ракеты-носителя семейства "Союз" после произошедшей 11 октября аварии состоится 25–26 октября, он будет проведен с космодрома Плесецк, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Пуск планируется на 25–26 октября", — сказал собеседник агентства.

По его словам, это будет пуск ракеты "Союз-2.1б" в интересах военного ведомства с космодрома Плесецк. Следующий запуск состоится 3 ноября. На орбиту с помощью ракеты "Союз-2.1б" будет запущен спутник "Глонасс-М". "Работы по подготовке ракет продолжаются", — сказал собеседник агентства.

На 7 ноября запланирован запуск с космодрома Куру ракеты "Союз-СТ" с метеоспутником MetOp-C.

"На середину ноября намечен запуск грузового корабля "Прогресс МС-10" на ракете "Союз-ФГ". После этого, в первых числах декабря планируется провести пилотируемый запуск "Союза МС-11", — напомнил собеседник агентства.