В качестве основной версии ЧП с "Союзом-ФГ" рассматривают ошибку при сборке

Эксперты, расследующие причину аварии самарской ракеты-носителя Союз-ФГ, склоняются к версии с ошибкой, допущенной в ходе сборки изделия в монтажно-испытательном корпусе космодрома Байконур, пишет "КоммерсантЪ".
Напомним, в среду, 17 октября, делегация Роскосмоса во главе с Дмитрием Рогозиным посетила самарский ракетно-космический центр (РКЦ) Прогресс, куда были доставлены обломки ракеты. В госкорпорации заявили, что перед началом заседания аварийной комиссии были осмотрены фрагменты первой и второй ступеней Союза-ФГ. В тот же день с докладом выступил врио генерального директора "Прогресса" Дмитрий Баранов, он доложил о проверке этапов производства носителей семейства "Союз".
Основная часть экспертов, задействованных в расследовании ЧП, убеждена в том, что причиной аварии стала механическая неполадка, допущенная в ходе стыковки боковых блоков ко второй ступени ракеты в монтажно-испытательном корпусе на космодроме Байконур. "По всей видимости, повреждение было нанесено в ходе подъема бокового блока подъемным краном, - считает один из собеседников издания, близкий к Минобороны РФ. - Это не конструкторская ошибка и не заводской брак. Скорее, речь идет об эксплуатационных ошибках. В Роскосмосе говорят, что доклад о причинах инцидента будет готов к концу недели".
Последние комментарии
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?