В качестве основной версии ЧП с "Союзом-ФГ" рассматривают ошибку при сборке

Эксперты, расследующие причину аварии самарской ракеты-носителя Союз-ФГ, склоняются к версии с ошибкой, допущенной в ходе сборки изделия в монтажно-испытательном корпусе космодрома Байконур, пишет "КоммерсантЪ".

Напомним, в среду, 17 октября, делегация Роскосмоса во главе с Дмитрием Рогозиным посетила самарский ракетно-космический центр (РКЦ) Прогресс, куда были доставлены обломки ракеты. В госкорпорации заявили, что перед началом заседания аварийной комиссии были осмотрены фрагменты первой и второй ступеней Союза-ФГ. В тот же день с докладом выступил врио генерального директора "Прогресса" Дмитрий Баранов, он доложил о проверке этапов производства носителей семейства "Союз".

Основная часть экспертов, задействованных в расследовании ЧП, убеждена в том, что причиной аварии стала механическая неполадка, допущенная в ходе стыковки боковых блоков ко второй ступени ракеты в монтажно-испытательном корпусе на космодроме Байконур. "По всей видимости, повреждение было нанесено в ходе подъема бокового блока подъемным краном, - считает один из собеседников издания, близкий к Минобороны РФ. - Это не конструкторская ошибка и не заводской брак. Скорее, речь идет об эксплуатационных ошибках. В Роскосмосе говорят, что доклад о причинах инцидента будет готов к концу недели".