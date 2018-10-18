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В качестве основной версии ЧП с "Союзом-ФГ" рассматривают ошибку при сборке Результаты расследования по факту упавшей ракеты будут готовы к концу недели Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин посетит РКЦ "Прогресс" Завод "Авиакор" пытается оспорить решение о взыскании с него 2,2 млрд рублей На РКЦ "Прогресс" начала работу комиссия по расследованию аварии "Союза"

Авиационно-космический комплекс Машиностроение

В качестве основной версии ЧП с "Союзом-ФГ" рассматривают ошибку при сборке

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Эксперты, расследующие причину аварии самарской ракеты-носителя Союз-ФГ, склоняются к версии с ошибкой, допущенной в ходе сборки изделия в монтажно-испытательном корпусе космодрома Байконур, пишет "КоммерсантЪ".

Напомним, в среду, 17 октября, делегация Роскосмоса во главе с Дмитрием Рогозиным посетила самарский ракетно-космический центр (РКЦ) Прогресс, куда были доставлены обломки ракеты. В госкорпорации заявили, что перед началом заседания аварийной комиссии были осмотрены фрагменты первой и второй ступеней Союза-ФГ. В тот же день с докладом выступил врио генерального директора "Прогресса" Дмитрий Баранов, он доложил о проверке этапов производства носителей семейства "Союз".

Основная часть экспертов, задействованных в расследовании ЧП, убеждена в том, что причиной аварии стала механическая неполадка, допущенная в ходе стыковки боковых блоков ко второй ступени ракеты в монтажно-испытательном корпусе на космодроме Байконур. "По всей видимости, повреждение было нанесено в ходе подъема бокового блока подъемным краном, - считает один из собеседников издания, близкий к Минобороны РФ. - Это не конструкторская ошибка и не заводской брак. Скорее, речь идет об эксплуатационных ошибках. В Роскосмосе говорят, что доклад о причинах инцидента будет готов к концу недели".

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