Результаты расследования по факту упавшей ракеты будут готовы к концу недели

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин провел заседание Госкомиссии по расследованию нештатной ситуации, произошедшей 11 октября при запуске транспортного пилотируемого корабля (ТПК) "Союз МС-10" на ракете-носителе (РН) "Союз-ФГ", и совещание по перспективным проектам в области ракетостроения в самарском РКЦ "Прогресс", сообщает пресс-служба госкорпорации.
Перед началом заседания аварийная комиссия осмотрела фрагменты первой и второй ступеней РН "Союз-ФГ", доставленных в Самару с места падения. Дмитрий Рогозин заслушал доклады, где были проанализированы результаты исследования фрагментов ракеты. С основным докладом выступил врио генерального директора РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов и доложил о проверке этапов производства РН типа "Союз". Предварительный доклад о результатах работы комиссии будет готов к концу недели.
Кроме того, Дмитрий Рогозин посетил цех окончательной сборки и испытаний ракет-носителей и встретился с рабочими. Особое внимание глава Роскосмоса уделил вопросам организации производства и обеспечения качества продукции.
По итогам работы в Самаре глава Роскосмоса подписал приказ о создании координационного совета руководителей работ и главных конструкторов по созданию КРК среднего, тяжелого и сверхтяжелого классов.
Последние комментарии
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?