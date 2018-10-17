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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Результаты расследования по факту упавшей ракеты будут готовы к концу недели

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин провел заседание Госкомиссии по расследованию нештатной ситуации, произошедшей 11 октября при запуске транспортного пилотируемого корабля (ТПК) "Союз МС-10" на ракете-носителе (РН) "Союз-ФГ", и совещание по перспективным проектам в области ракетостроения в самарском РКЦ "Прогресс", сообщает пресс-служба госкорпорации.

Перед началом заседания аварийная комиссия осмотрела фрагменты первой и второй ступеней РН "Союз-ФГ", доставленных в Самару с места падения. Дмитрий Рогозин заслушал доклады, где были проанализированы результаты исследования фрагментов ракеты. С основным докладом выступил врио генерального директора РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов и доложил о проверке этапов производства РН типа "Союз". Предварительный доклад о результатах работы комиссии будет готов к концу недели.

Кроме того, Дмитрий Рогозин посетил цех окончательной сборки и испытаний ракет-носителей и встретился с рабочими. Особое внимание глава Роскосмоса уделил вопросам организации производства и обеспечения качества продукции.

По итогам работы в Самаре глава Роскосмоса подписал приказ о создании координационного совета руководителей работ и главных конструкторов по созданию КРК среднего, тяжелого и сверхтяжелого классов.

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