На РКЦ "Прогресс" начала работу комиссия по расследованию аварии "Союза"

Комиссия по расследованию причин аварии ракеты "Союз-ФГ" прибыла в Самару и приступила к работе на ракетно-космическом центре (РКЦ) "Прогресс", сообщает пресс-служба Роскомоса.

В работе комиссии принимают участие представители предприятия, которые совместно со специалистами ракетно-космической отрасли осуществляют проверку этапов производства РН "Союз-ФГ". Все замечания, выявленные в ходе работ, будут проанализированы и в дальнейшем учтены при подготовке к старту следующих РН "Союз-ФГ", говорится в сообщении Роскосмоса.

Напомним, запуск ракеты "Союз-ФГ" производства самарского РКЦ "Прогресс" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-10" состоялся 11 октября в 11:40 (мск) с космодрома Байконур. На борту корабля находились члены миссии МКС-57/58 — российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.

На 122-й секунде полета, на стадии работы двигателей второй ступени, по не установленной пока причине произошла нештатная ситуация. В результате корабль потерял управление. После срабатывания аварийной системы спасательная капсула с космонавтами отделилась от ракеты-носителя. Затем полет корабля был прерван, он упал.

Капсула с людьми аварийно приземлилась в Казахстане. Членам экипажа удалось спастись.

Ситуацию расследует специальная комиссия Роскосмоса. До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах".