"Роскосмос" ждет первые итоги комиссии по аварии "Союза" после 20 октября

Первые результаты комиссии по аварии самарского "Союза" должны быть готовы к 20-м числам октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора "Роскосмоса" Сергея Крикалева.

"Комиссия начала работу вчера, к 20-м числам октября должны быть получены результаты. Первые элементы конструкции найдены в степи Казахстана. Эти системы будут помогать анализировать, что произошло, и после этого анализа будут приняты необходимые меры и продолжены полеты", — сказал Крикалев.

Напомним, запуск ракеты "Союз-ФГ" производства самарского РКЦ "Прогресс" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-10" состоялся 11 октября в 11:40 (мск) с космодрома Байконур. На борту корабля находились члены миссии МКС-57/58 - российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.

На 122-й секунде полета, на стадии работы двигателей второй ступени, по не установленной пока причине произошла нештатная ситуация. В результате корабль потерял управление. После срабатывания аварийной системы спасательная капсула с космонавтами отделилась от ракеты-носителя. Затем полет корабля был прерван, он упал.

Капсула с людьми аварийно приземлилась в Казахстане. Членам экипажа удалось спастись.

Ситуацию расследует специальная комиссия "Роскосмоса". До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах".