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Растениеводство АПК и пищепром

Агрохолдинг "Зерно Жизни" завершил уборку кукурузы

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Производство царицы полей в этом году велось тремя хозяйствами: "РосТок", "Степное", "Борма". Кукурузу в этом году высаживали на площади около 1 616 га, чуть меньше, чем в прошлом.

Фото: Фото предоставлено ГК СИНКО

Зато валовка в этом году оказалась на 1,5 тысячи тонн больше, чем в прошлом — всего намолочено около 6,5 тысяч тонн кукурузы. Рост намолота произошел из-за высокой урожайности: средняя по холдингу "Зерно Жизни" — 40,2 ц/га, а в прошлом году была 29,1 ц/га.

Самую высокую урожайность по этой культуре показало СХП "Борма" в Елховском районе — 49,2 ц/га. Борменская кукуруза в агрохолдинге "Зерно Жизни" не идет на внешний рынок, а плющится на специальном оборудовании, консервируется в рукава и закладывается в траншеи. В течение всего осенне-зимнего сезона плющенную кукурузу как великолепный источник натурального белка добавляют в рацион собственного мясного и молочного стада.

Интересно, что в этом году кукуруза среднего Поволжья показала лучшую урожайность, по сравнению с югом России. Южные регионы из-за засухи и небывало низкой урожайности понесли большие потери по этой культуре. Ряд предприятий в южных регионах был вынужден убрать посевы зерновой кукурузы на зеленую массу. А хозяйствам, не имеющим животноводства, выгоднее было вообще перепахать посевы, так как при урожайности ниже 18 ц/га доход с 1 га не покрывает затраты на уборку.

Вполне вероятно, что в скором времени мы будем наблюдать рост цен на кукурузу, выращенную в Поволжье.

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