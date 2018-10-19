XII международная выставка "Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия" соберет специалистов отрасли

23 октября двери ВК "Экспо-Волга" вновь откроются для специалистов нефтяной отрасли. На 12-й специализированной выставке "Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия" компании по переработке, разведке, добыче, транспортировке и хранению нефти и газа, автоматизации и КИП, охране труда встретятся на одной площадке.

Ключевые участники выставки - это лидеры нефтяной отрасли Самарской области: предприятия группы нефтяной компании "Роснефть" (АО "Самаранефтегаз", АО "Куйбышевский НПЗ", АО "Новокуйбышевский НПЗ", АО "Сызранский НПЗ", АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания"), ПАО "Лукойл" (ТПП "РИТЭК Самара-Нафта"), АО "Транснефть-Приволга". Спонсор выставки - АО "Самаранефтегаз".

Выставка проходит при поддержке министерства промышленности и технологий Самарской области, министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области, министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, Союза нефтегазопромышленников России совместно с ведущими вузами региона и нефтяными компаниями.

Деловая программа выставки направлена на актуальные темы специализированной отрасли. С 23 по 25 октября эксперты обменяются мнениями на круглых столах и пленарных заседаниях, обсудят особенности разработки месторождений с трудноизвлекаемыми запасами, новинки оборудования для нефтепромысла, новинки в области буровой и промысловой химии, рассмотрят перспективные технологии для нефтепереработки, компании поделятся опытом внедрения инноваций в специфике бурения и крепления скважин. Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области проведет круглый стол, где будет раскрыта тема состояния и перспектив развития сферы охраны труда на предприятиях Самарской области.

Выставка-форум - это эффективная коммуникационная площадка, где у лидеров нефтегазовой и нефтеперерабатывающей отрасли, представителей научного сообщества есть возможность обсудить ключевые вопросы, перспективы развития, найти новых партнеров и укрепить уже существующие связи.