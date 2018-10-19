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ТЭК Экономика и бизнес

XII международная выставка "Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия" соберет специалистов отрасли

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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23 октября двери ВК "Экспо-Волга" вновь откроются для специалистов нефтяной отрасли. На 12-й специализированной выставке "Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия" компании по переработке, разведке, добыче, транспортировке и хранению нефти и газа, автоматизации и КИП, охране труда встретятся на одной площадке.

Ключевые участники выставки - это лидеры нефтяной отрасли Самарской области: предприятия группы нефтяной компании "Роснефть" (АО "Самаранефтегаз", АО "Куйбышевский НПЗ", АО "Новокуйбышевский НПЗ", АО "Сызранский НПЗ", АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания"), ПАО "Лукойл" (ТПП "РИТЭК Самара-Нафта"), АО "Транснефть-Приволга". Спонсор выставки - АО "Самаранефтегаз".

Выставка проходит при поддержке министерства промышленности и технологий Самарской области, министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области, министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, Союза нефтегазопромышленников России совместно с ведущими вузами региона и нефтяными компаниями.

Деловая программа выставки направлена на актуальные темы специализированной отрасли. С 23 по 25 октября эксперты обменяются мнениями на круглых столах и пленарных заседаниях, обсудят особенности разработки месторождений с трудноизвлекаемыми запасами, новинки оборудования для нефтепромысла, новинки в области буровой и промысловой химии, рассмотрят перспективные технологии для нефтепереработки, компании поделятся опытом внедрения инноваций в специфике бурения и крепления скважин. Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области проведет круглый стол, где будет раскрыта тема состояния и перспектив развития сферы охраны труда на предприятиях Самарской области.

Выставка-форум - это эффективная коммуникационная площадка, где у лидеров нефтегазовой и нефтеперерабатывающей отрасли, представителей научного сообщества есть возможность обсудить ключевые вопросы, перспективы развития, найти новых партнеров и укрепить уже существующие связи.

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Последние комментарии

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

Виталя Виталя 14 марта 2018 18:16 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

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