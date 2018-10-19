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Музеи и выставки Культура

Самарский регион будет представлен на выставке "Сокровища музеев России"

МОСКВА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Москве, с 4 по 25 ноября, в ЦВЗ "Манеж" в рамках XVII церковно-общественной выставки-форума "Православная Русь ― ко Дню народного единства" представлена беспрецедентная по своему масштабу экспозиция ― "Сокровища музеев России".

Под крышей Манежа собрано около 280 самых значимых экспонатов из 50 музеев России. Самарский регион представят сокровища из коллекции Художественного музея, на выставку отправлены картины — "Слепцы" живописца-передвижника Николая Ярошенко и "Портрет Адама Густава фон Ульриха" кисти Иоганна Генриха Ведекинда, в России сохранилось всего 15 его работ, три из них в Самаре.

Никогда еще в истории России в едином собрании не были показаны художественные произведения из разных уголков нашей Родины. Выставка поражает не только географией, но и временным охватом. Здесь произведения нескольких столетий: от икон эпохи Рюриковичей до ХХ века. 

При подготовке к открытию была проведена огромная работа. Одна только общая протяженность маршрутов по сбору произведений из региональных музеев составила 145 040 км. Множество картин специально для выставки в Манеже были отреставрированы.

Основной темой экспозиции стало нерушимое единство культурного пространства страны. Произведения не только говорят об огромном творческом потенциале, но и являют собой колоссальный образовательный и художественный фонд.

Художественные коллекции региональных музеев уникальны. Сформированные усилиями нескольких поколений коллекционеров, музейных работников, художников и их наследников, они преодолевают стереотипные представления о провинциальных музеях.

Кураторской группой проекта, в которую вошли искусствоведы Государственной Третьяковской галереи, Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО" и эксперты Патриаршего совета по культуре, представлена история российского искусства во всем его многообразии, начиная с икон и парсун XVII века и заканчивая как известными широкой общественности, так и практически не покидавшими пределы региональных музеев полотнами великих художников, таких как К. П. Брюллов, А. Г. Венецианов, О. А. Кипренский, В. А. Тропинин, И. К. Айвазовский, И. И. Левитан, И. Е. Репин, В. А. Серов, Б. М. Кустодиев, И. И. Машков, А. А. Дейнека, и многих других.

На выставке представлены все жанры живописи: портрет (дворянский, мещанский, крестьянский), пейзаж от севера до юга России, городской пейзаж, исторические полотна. Многообразие имен и произведений демонстрирует уникальную картину развития отечественного искусства.

Выставка станет значимым событием для жизни столицы. Уже сейчас к ней проявляют интерес искусствоведы и ценители живописи.

В рамках экспозиции для всех возрастных групп будет организована насыщенная экскурсионная и образовательная программа, подготовленная Министерством культуры РФ, историческим парком "Россия ― Моя история", Государственной Третьяковской галереей и ГМВЦ "РОСИЗО". Также издается богато иллюстрированный каталог.

В 2019–2020 годах цикл экспозиций планируется продолжить. Будут представлены выставки, посвященные русскому и западноевропейскому искусству.

Торжественное открытие выставки запланировано с участием президента Российской Федерации Владимира Путина и патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Выставка подготовлена патриаршим советом по культуре при поддержке правительства Москвы и министерства культуры РФ.

Организаторы: проект "Россия ― Моя история", Государственная Третьяковская галерея, ГМВЦ "РОСИЗО".

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Последние комментарии

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только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?

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